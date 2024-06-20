Гросси рассказал, планируют ли россияне перезапуск ЗАЭС и почему МАГАТЭ не может заставить РФ покинуть станцию

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси летом приедет в Украину и посетит временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию. Также он заявил о взаимопонимании с Россией по поводу того, что перезапуска оккупированной украинской ЗАЭС не будет.

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Об этом он рассказал в интервью Укринформу.

По словам гендиректора МАГАТЭ, страна-террорист Россия не собирается выводить Запорожскую АЭС из строя.

"Пока они контролируют ее, они дают понять, что не планируют выводить ее из эксплуатации. Поэтому мы поднимали этот вопрос. Мы обсуждали его. И во время моего последнего раунда технических переговоров в Калининграде было достигнуто четкого понимания в том смысле, что перезапуска или, точнее, немедленного перезапуска не будет", - заметил Гросси.

Он добавил, что МАГАТЭ отмечает оккупантам "необходимость проведения систематической оценки безопасности всей площадки, станции и реакторов, прежде чем рассматривать даже возможность перезапуска".

МАГАТЭ только следит за действиями окупантов

Кроме того, МАГАТЭ рассматривает вопрос окончания срока эксплуатации ядерного топлива на ЗАЭС. В этом отношении контакт с украинским ядерным регулятором и американской компанией Westinghouse, производящей ядерное топливо. Но есть "техническая дискуссия" и с российской стороной.

По словам Гросси, теоретически Россия может загрузить и собственное топливо на ЗАЭС, сейчас он не знает, собирается ли российская сторона это сделать, но если это произойдет, МАГАГЕ сочтет это действие "недействительным".

"Ну, опять же. Они оккупируют то, что принадлежит Украине. Поэтому любое действие в этом случае теоретически недействительно из-за этого первичного акта завладения", - подчеркивает Гросси.

Также он отметил, что МАГАТЭ следует только с технической точки зрения за действиями россиян на ЗАЭС.

"Поскольку сейчас там россияне, то они принимают оперативные решения. Что мы делаем, так это смотрим на эти решения с технической точки зрения. Безопасно ли это? Это опасно? И так далее. Так что мы не повторяем каждый раз: "Это не ваше" .Это принимается как факт.

Почему МАГАТЭ не может заставить РФ выйти из ЗАЭС

Гросси заявил, что МАГАТЭ не имеет полномочий заставить Россию вывести свои войска из ЗАЭС для выполнения своих резолюций.

"Опять же, МАГАТЭ не имеет полномочий для принудительного выполнения резолюций, а тем более резолюций, предусматривающих применение военной силы - поскольку то, что вы говорите мне, означает, что мы должны выгнать людей из Запорожской атомной электростанции, а это выходит за рамки полномочий МАГАТЭ", - подчеркнул Гросси, добавив, что ни одна международная организация не может заставить оккупантов покинуть ЗАЭС.

Беспредел российских оккупантов на ЗАЭС

Российские войска захватили Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года. Из - за оккупации на станции произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности.

За это время россияне неоднократно нарушали принципы ядерной и радиационной безопасности, в частности, минировали территорию станции, не допускали к работе квалифицированный персонал, ведут обстрелы с территории объекта и т.д.

Несмотря на то, что с сентября 2022 года на ЗАЭС постоянно находятся представители МАГАТЭ, россияне не прекращают преступные действия и не дают экспертам агентства полного доступа ко всем зонам станции.

Так что ситуация на оккупированной Запорожской атомной электростанции в последнее время только ухудшается. К примеру, 2 мая украинская разведка подтвердила, что россияне использовали дроны-камикадзе над ядерными реакторами ЗАЭС. Кроме того, с лета 2023 года территорию захваченной атомной электростанции россияне начали использовать для тренировок пилотов fpv-дронов.

А недавно эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировали взрыв на временно оккупированной Запорожской АЭС - взорвалась мина рядом с прудом-охладителем.

Ранее лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин предупредил Международное агентство по атомной энергии, что Кремль планирует перезапустить находящуюся под российской оккупацией Запорожскую АЭС. Это значительно повышает риск инцидента на крупнейшей атомной станции Европы.

В Министерстве энергетики Украины со ссылкой на главу ведомства Германа Галущенко заявили, что на ЗАЭС нет лицензированного персонала, который мог бы запустить его в работу. Галущенко отметил, что лицензию на эксплуатацию станции имеют исключительно украинские специалисты, которых российские захватчики пока не допускают на ЗАЭС.