Суд начнет новое рассмотрение дела "Роттердам+"

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила определение суда первой инстанции, закрывшего дело "Роттердам+". Об этом сообщает "Укринформ".

Отмечается, что коллегия судей постановила вернуть дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.

"Роттердам+": что это

"Роттердам+" – это формула, которая работала в Украине с мая 2016 по июль 2019 года. Ее ввела Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) как схему расчета стоимости угля для ТЭС. Формула определяла конечную цену на электроэнергию.

Как сообщали в Национальном антикоррупционном бюро, в формулу были заложены расходы, которых на самом деле не существовало. Речь идет о транспортировке угля в Украину из порта в Роттердаме (Нидерланды).

В результате в 2016-2017 годах конечные потребители переплатили более 19 млрд грн, а в течение 2018-2019 – более 20 млрд гривен.

Производство по "Роттердам+" закрывали несколько раз, но в марте 2023 года НАБУ направило в суд первый эпизод дела, касающийся событий 2016-2017 годов.

Фигурантами стали (должности указаны на момент событий):

председатель НКРЭКУ Дмитрий Вовк;

член НКРЭКУ Владимир Евдокимов;

начальник отдела НКРЭКУ Владимир Бутовский;

руководитель управления НКРЭКУ Тарас Ревенко;

топ-менеджеры компаний группы ДТЭК Борис Лисовой и Иван Гелюх.

Действия обвиняемых квалифицировали по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Представителям частных компаний инкриминировали пособничество в этом.

Однако 9 октября ВАКС закрыл дело в связи с истечением срока досудебного расследования после уведомления о подозрении. Прокурор САП не согласился с таким решением и заявил, что обжалует его в суде апелляционной инстанции.

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