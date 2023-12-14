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Суд начнет новое рассмотрение дела "Роттердам+"
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила определение суда первой инстанции, закрывшего дело "Роттердам+". Об этом сообщает "Укринформ".
Отмечается, что коллегия судей постановила вернуть дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.
"Роттердам+": что это
"Роттердам+" – это формула, которая работала в Украине с мая 2016 по июль 2019 года. Ее ввела Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) как схему расчета стоимости угля для ТЭС. Формула определяла конечную цену на электроэнергию.
Как сообщали в Национальном антикоррупционном бюро, в формулу были заложены расходы, которых на самом деле не существовало. Речь идет о транспортировке угля в Украину из порта в Роттердаме (Нидерланды).Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
В результате в 2016-2017 годах конечные потребители переплатили более 19 млрд грн, а в течение 2018-2019 – более 20 млрд гривен.
Производство по "Роттердам+" закрывали несколько раз, но в марте 2023 года НАБУ направило в суд первый эпизод дела, касающийся событий 2016-2017 годов.
Фигурантами стали (должности указаны на момент событий):
- председатель НКРЭКУ Дмитрий Вовк;
- член НКРЭКУ Владимир Евдокимов;
- начальник отдела НКРЭКУ Владимир Бутовский;
- руководитель управления НКРЭКУ Тарас Ревенко;
- топ-менеджеры компаний группы ДТЭК Борис Лисовой и Иван Гелюх.
Действия обвиняемых квалифицировали по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Представителям частных компаний инкриминировали пособничество в этом.
Однако 9 октября ВАКС закрыл дело в связи с истечением срока досудебного расследования после уведомления о подозрении. Прокурор САП не согласился с таким решением и заявил, что обжалует его в суде апелляционной инстанции.
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