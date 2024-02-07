Швеция выделила €26,4 млн Украине: будут направлены на поддержку проектов энергоэффективности

Средства поступили в фонд Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership (Фонд E5P). Решение об их выделении приняло правительство Швеции через Шведское агентство международного развития (Sida).

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Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.

В сообщении говорится, что выделенные Швецией средства будут направлены по решению доноров Фонда Е5Р посредством грантовой поддержки общинам.

"В частности, речь идет о тех, кто получает кредитные средства от европейских финансовых учреждений/банков на реализацию проектов в сфере централизованного тепло-, водоснабжения, повышения энергоэффективности в зданиях коммунальной формы собственности, развития городского электротранспорта, возобновляемой энергетики", - отмечают в министерстве.

В ведомстве добавили, что при поддержке Фонда E5P в Украине уже было реализовано десять крупных инфраструктурных проектов в сфере централизованного отопления и мер по энергоэффективности общественных зданий и энергосбережения.

О фонде E5P

Фонд E5P помогает Украине, предоставляя гранты для реализации критически важных проектов по энергоэффективности для обеспечения экономии энергии, сокращения выбросов углекислого газа (CO2) и других парниковых газов. Общая сумма аккумулированных в Фонде E5P средств сегодня составляет €240 млн. Ранее, в декабре, Швеция уже предоставляла €18,1 млн в поддержку Украины через Фонд E5P.

Вместе с тем Фонд E5P – это мультидонорский фонд для поощрения инвестиций в энергоэффективные и экологические проекты в регионе Восточного партнерства. Фонд объединяет взносы от ЕС и группы из 24 стран, включая поддерживаемые фондом. Взносы используются в качестве грантов для поддержки проектов в муниципальном секторе. Распределение грантов является гибким и признает приоритеты каждой страны-получателя с целью уменьшения использования энергии, загрязнения и выбросов парниковых газов.

Помощь Украине от Швеции

В декабре 2023 года стало известно о том, что Швеция решила выделить около €120 млн в поддержку населения Украины в зимний период.

Всего, по данным шведского правительства, с начала полномасштабного вторжения России в Украину скандинавская страна предоставила последнюю военную и гуманитарную помощь на 25 миллиардов крон (около €2,1 млрд).

В частности, в октябре 2023 года было объявлено о 14-м пакете военной помощи на 2,2 миллиарда крон (в настоящее время около €195 млн), куда вошли артиллерийские снаряды, запчасти, пехотное снаряжение, оборудование связи и боеприпасы для БМП. В ноябре власти страны решили передать Украине дополнительные восемь самоходных артустановок Archer.

Фото: ua.depositphotos.com