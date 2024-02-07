Швеція виділила €26,4 млн Україні: будуть спрямовані на підтримку проєктів енергоефективності

Кошти надійшли до фонду Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership (Фонд E5P). Рішення про їх виділення ухвалив Уряд Швеції через Шведське агентство міжнародного розвитку (Sida).

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Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури.

У повідомленні йдеться, що виділені Швецією кошти будуть спрямовані за рішенням донорів Фонду Е5Р у вигляді грантової підтримки громадам.

"Зокрема йдеться про ті, що отримують кредитні кошти від європейських фінансових установ/банків на реалізацію проєктів у сфері централізованого тепло-, водопостачання, підвищення енергоефективності у будівлях комунальної форми власності, розвиток міського електротранспорту, відновлювальної енергетики", - зазначають у міністерстві.

У відомстві додали, що за підтримки Фонду E5P в Україні вже було реалізовано десять великих інфраструктурних проєктів у сфері централізованого опалення та заходів з енергоефективності громадських будівель та енергозаощадження.

Про Фонд E5P

Фонд E5P допомагає Україні, надаючи грантові кошти для реалізації критично важливих проєктів з енергоефективності для забезпечення економії енергії, скорочення викидів вуглекислого газу (CO2) та інших парникових газів. Загальна сума акумульованих у Фонді E5P коштів на сьогодні становить €240 млн. Раніше, у грудні, Швеція вже надавала €18,1 млн на підтримку України через Фонд E5P.

Разом з тим, Фонд E5P – це мультидонорський фонд для заохочення інвестицій в енергоефективні та екологічні проєкти в регіоні Східного партнерства. Фонд поєднує внески від ЄС та групи з 24 країн, включаючи ті, які підтримує фонд. Внески використовуються як гранти для підтримки проєктів у муніципальному секторі. Розподіл грантів є гнучким і визнає пріоритети кожної країни-одержувача із загальною метою зменшення використання енергії, забруднення та викидів парникових газів.

Допомога Україні від Швеції

У грудні 2023 року стало відомо про те, що Швеція вирішила виділити близько €120 млн на підтримку населення України у зимовий період.

Всього, за даними шведського уряду, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну скандинавська країна надала останній військову та гуманітарну допомогу на 25 мільярдів крон (близько €2,1 млрд).

Зокрема, у жовтні 2023 року було оголошено про 14-й пакет військової допомоги на 2,2 мільярда крон (нині близько €195 млн), куди увійшли артилерійські снаряди, запчастини, піхотне спорядження, обладнання зв'язку та боєприпаси для БМП. У листопаді влада країни вирішила передати Україні додаткові вісім самохідних артустановок Archer.

Фото: ua.depositphotos.com