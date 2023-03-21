Украина начала импортировать электроэнергию из Молдовы

Молдавская компания Energocom во вторник, 21 марта, в тестовом режиме продала 1 МВтч электроэнергии Украине. Раньше компания только покупала электроэнергию у украинских производителей.

Об этом сообщает издание NewsMaker со ссылкой на заявление компании.

Отмечается, что в рамках этого теста электроэнергию закупили у ЕС, провели транзитом через молдавскую энергосистему и продали украинским поставщикам

"Профиль Energocom и регистрация на единой европейской платформе JAO позволяет компании совершать такие сделки", – сообщили в Energocom.

При этом в компании заявили, что анализируют процедуры транзита, чтобы быть готовыми к любой ситуации на рынке.

Напомним, Министерство энергетики Украины рассчитываетна увеличение импорта электроэнергии из Европы, который с начала года уже проходит в небольших объемах.

Украина имеет технические лимиты со стороны Европы на импорт 600 мВт днем и 700 мВт электроэнергии ночью. В марте лимиты лимиты обещают увеличить.