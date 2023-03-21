Україна почала імпортувати електроенергію з Молдови

Молдовська компанія Energocom у вівторок, 21 березня, у тестовому режимі продала 1 МВтгод електроенергії Україні. Раніше компанія лише купувала електроенергію в українських виробників.

Про це повідомляє видання NewsMaker із посиланням на заяву компанії.

Зазначається, що в рамках цього тесту електроенергію закупили у ЄС, провели транзитом через молдавську енергосистему та продали українським постачальникам

"Профіль Energocom та реєстрація на єдиній європейській платформі JAO дозволяє компанії здійснювати такі угоди", - повідомили в Energocom.

При цьому в компанії заявили, що аналізують процедури транзиту щоб бути готовими до будь-якої ситуації на ринку.

Нагадаємо, Міністерство енергетики України розраховує на збільшення імпорту електроенергії з Європи, який з початку року вже відбувається у невеликих обсягах.

Наразі Україна має технічні ліміти з боку Європи на імпорт 600 мВт вдень та 700 мВт електроенергії вночі. В березні ліміти лімити обіцяють збільшити.