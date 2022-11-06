"Укрэнерго" 6 ноября вводит графики почасовых отключений в Киеве и семи областях

НЭК "Укрэнерго" снова вводит графики почасовых отключений электроэнергии. Так, 6 ноября свет будут выключать в Киеве и семи областях.

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Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Сегодня, 6 ноября, Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения для потребителей. Введены в действие графики почасовых отключений (ГБО)" , - говорится в сообщении.

Так, свет будут выключать в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях.

Ограничения потребления необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян.

Ремонтные и восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

Напомним, утром в субботу, 5 ноября, были введены графики почасовых отключений в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Но, позже "Укрэнерго" отменило эти графики и ввело графики аварийных отключений электроэнергии.