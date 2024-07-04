"Укрэнерго" предупредило об очередном фейке касательно отключений света

НЭК "Укрэнерго" предупредило украинцев об очередном ИПСО - вымышленных утверждениях о "зональных" отключениях света, будто разные города будут отнесены к разным зонам и у них будет разная продолжительность отключений.

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Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Это очередное ИПСО. Выдумка не имеет под собой никаких оснований, кроме попытки получить новых подписчиков на анонимные телеграм-каналы, на которых не будет правдивой информации", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" призвали украинцев пользоваться информацией о вынужденных отключениях электроэнергии, вызванных исключительно ракетно-дроновыми атаками России, только из официальных источников: страниц "Укрэнерго", Минэнерго и облэнерго.

Минэнерго предупредило о вражеских ИПСО

Напомним, на днях Министерство энергетики Украины предупреждало о распространении россиянами фейков, касающихся ситуации в энергосистеме. Враг продолжает активно применять информационные атаки для дискредитации действий, предпринимаемых для преодоления кризиса в энергетике и подготовки к сложному осенне-зимнему периоду.

В Минэнерго привели главные тезисы враждебной пропаганды :

"Власть вместо быстрого развития дополнительного распределенного поколения планирует направлять средства на длительную достройку атомных блоков, а в итоге – ничего не построит";

"Украинцам специально не дают света, чтобы заработать на этом и направить всю электроэнергию за границу";

"Украинские власти запугивают украинцев, чтобы принудить к капитуляции и заставить уезжать из страны".

Как подчеркнули в Минэнерго, ни одно из этих и подобных утверждений не соответствует действительности и направлено только на дестабилизацию и расшатывание украинского общества.

Когда улучшится ситуация с ограничениями света

Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что ситуация в энергетике улучшится в августе после плановых ремонтов энергоблоков АЭС и изменения погодных условий.

Кроме того, импорт электроэнергии пока находится не на максимальных отметках, потому что в странах партнеров также снижены возможности делиться из-за жары.

"В августе мы ожидаем, что завершатся ремонты на определенной части атомных энергоблоков и будет больше доступной мощности. С другой стороны, надеемся, что погодные условия не будут столь жесткими и в украинской энергосистеме будет умереннее потребление. Рассчитываем, что в августе должно быть немного легче", - подчеркнул глава "Укрэнерго".

Фото: ua.depositphotos.com