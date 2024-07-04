"Укренерго" попередило про черговий фейк щодо відключень світла

НЕК "Укренерго" попередило українців про чергове ІПСО - вигадані твердження про "зональні" відключення світла, начебто різні міста будуть віднесені до різних зон і в них буде різна тривалість відключень.

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Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Це чергове ІПСО. Вигадка не має під собою жодних підстав, крім спроби отримати нових підписників на анонімні телеграм канали, на яких не буде правдивої інформації", - йдеться в повідомленні.

В "Укренерго" закликали українців користуватися інформацією щодо вимушених відключень електроенергії, які спричинені винятково ракетно-дроновими атаками Росії, лише з офіційних джерел: сторінки "Укренерго", Міненерго та обленерго.

Міненерго попередило про ворожі ІПСО

Нагадаємо, днями Міністерство енергетики України попереджало про поширення росіянами фейків, які стосуються ситуації в енергосистемі. Ворог продовжує активно застосовувати інформаційні атаки для дискредитації дій, що здійснюються для подолання кризи в енергетиці і підготовки до складного осінньо-зимового періоду.

В Міненерго навели головні тези ворожої пропаганди:

"Влада замість швидкого розвитку додаткової розподіленої генерації планує спрямовувати кошти на тривалу добудову атомних блоків, а в підсумку – нічого не побудує";

"Українцям спеціально не дають світла, щоб заробити на цьому і спрямувати всю електроенергію за кордон";

"Українська влада залякує українців, щоб примусити до капітуляції та змусити виїжджати з країни".

Як наголосили в Міненерго, жодне з цих та подібних тверджень не відповідає дійсності і спрямоване лише на дестабілізацію та розхитування українського суспільства.

Коли покращиться ситуація з обмеженнями світла

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що ситуація в енергетиці покращиться в серпні після планових ремонтів енергоблоків АЕС та зміни погодних умов.

Крім того, імпорт електроенергії наразі перебуває не на максимальних позначках, бо в країнах партнерів також знижені можливості ділитися через спеку.

"В серпні ми очікуємо, що завершаться ремонти на певній частині атомних енергоблоків і буде більше доступної потужності. З іншого боку, сподіваємося, що погодні умови не будуть такими жорсткими й в українській енергосистемі буде помірніше споживання. Розраховуємо, що в серпні має бути трішки легше", - підкреслив очільник "Укренерго".

Фото: ua.depositphotos.com