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Энергетика
Дата публикации

"Укрэнерго" вводит аварийные отключения света в Киеве и восьми областях

"Укрэнерго" вводит аварийные отключения света в Киеве и восьми областях

В субботу, 12 ноября, НЭК "Укрэнерго" вводит аварийные отключения электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Житомирской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях.

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Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Это временный вынужденный шаг для сбалансирования энергосистемы. Повреждения, нанесенные энергетической инфраструктурой во время вчерашней атаки врага, привели к росту нагрузки на работающую часть электросетей", - отмечают в ведомстве.

Там подчеркивают, что перегрузка может стать причиной новых повреждений и увеличения сроков ремонта, аварийные отключения предотвращают необходимость применения еще больших объемов ограничений.

"После стабилизации ситуации в этих регионах продолжат действовать плановые отключения", – сообщили в "Укрэнерго".

По данным ведомства, во всех других регионах Украины отключения электроэнергии не прогнозируются.

Напомним, ДТЭК опубликовала графики стабилизационных отключений электроэнергии в Киеве. Чтобы узнать, когда вероятнее всего в доме исчезнет свет, нужно ввести в график свой адрес.

Об экстренных отключениях можно узнавать, например, через чат-бот ДТЭК или чат-бот YASNO.

Чтобы избегать веерных отключений, "Укрэнерго" просит украинцев экономно потреблять электроэнергию на протяжении всего дня и особенно в пиковые часы потребления - с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.

Автор:
Светлана Манько