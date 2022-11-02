"Укрэнерго" заявило о дополнительных ограничениях электроснабжения в трех областях

"Укрэнерго" с 11:00 2 ноября ввело дополнительные ограничения электроснабжения в Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"К сожалению, графиков почасовых отключений сегодня для поддержки стабильной работы энергосистемы недостаточно. Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" вынужден предоставить с 11:00 операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в Сумской, Харьковской и Полтавской областях", – говорится в сообщении.

Отмечается, что действие графиков почасовых отключений в этих областях временно прекращено.

Временные ограничения всех категорий потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян.

Напомним, ранее 2 ноября "Укрэнерго" ввело в действие график почасовых отключений электроэнергии в Киеве и семи областях.

Напомним, 31 октября Украина в очередной раз подверглась массированному обстрелу со стороны россиян. Оккупанты атаковали 10 областей Украины, в результате чего повреждены 18 объектов, большинство из которых энергетические.

Источник фото: depositphotos.com