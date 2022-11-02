"Укренерго" заявило про додаткові обмеження електропостачання у трьох областях

"Укренерго" з 11:00 2 листопада ввело додаткові обмеження електропостачання у Сумській, Харківській та Полтавській областях.

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Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"На жаль, графіків погодинних відключень сьогодні для підтримки стабільної роботи енергосистеми недостатньо. Диспетчерський центр НЕК «Укренерго» вимушений надати з 11:00 операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання всіх категорій споживачів у Сумській, Харківській та Полтавській областях", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дію графіків погодинних відключень в цих областях тимчасово припинено.

Тимчасові обмеження всіх категорій споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян.

Нагадаємо, раніше 2 листопада "Укренерго" ввело в дію графіки погодинних відключень електроенергії у Києві та семи областях.

Нагадаємо, 31 жовтня Україна черговий раз зазнала масованого обстрілу зі сторони росіян. Окупанти атакували 10 областей України, внаслідок чого пошкоджені 18 об’єктів, більшість з яких енергетичні.

Джерело фото: depositphotos.com