"Укргаздобыча" запустила новую скважину на востоке Украины

АО "Укргаздобыча", являющееся частью Группы "Нафтогаз", ввело на востоке Украины новую скважину с дебитом 145 тыс. куб. м газа в сутки.

Об этом сообщает пресс-служба "Укргаздобычи".

В компании отметили, что это оценочно-эксплуатационная буровая скважина, которую пробурили и обустроили за 5 месяцев.

"Скважина глубиной 3200 м пробурена "Укрбургазом" роторным способом с применением модернизированного бурового станка НБО-М", — говорится в сообщении.

По словам в.и.о. главы "Укргаздобычи" Сергея Лагно, высокого дебита достигли благодаря оптимальному выбору места закладки скважины, а также проведению двух стадий гидроразрыва пластов, выполненных специалистами УГВ-сервиса.

"Сама же идея бурения этой скважины принадлежит Ивану Письменному из УкрНИИгаза — автору проекта разработки месторождения", — отметил он.

Место расположения скважины выбрали, используя данные современной сейсморазведки и 3D-модели месторождения.

Напомним, в июне "Укргаздобыча" запустила новую высокопроизводительную скважину с дебитом 280 тыс. кубометров газа и 120 тонн газового конденсата в сутки. В том же месяце "Укргаздобыча" пробурила и запустила в работу еще одну мощную газовую скважину, которая дает Украине 439 000 кубометров голубого топлива в сутки.

Прогноз по добыче газа в этом году

Группа "Нафтогаз" прогнозирует, что государственные газодобывающие компании в 2024 году нарастят добычу газа, которая может составить около 15 млрд кубометров газа.

Глава Группы "Нафтогаз" Алексей Чернышев отметил, что этот объем добычи позволит обеспечить все слои населения и всех потребителей социальной категории.

"Мы увеличиваем добычу. В этом году планируем достичь или приблизиться к совокупной добыче государственными компаниями около 15 миллиардов кубометров. Этого достаточно, чтобы обеспечить все слои населения, все домохозяйства и всех потребителей так называемой категории ПСО – социальной категории", – рассказал он.

Фото: ua.depositphotos.com