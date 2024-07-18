"Укргазвидобування" запустило нову свердловину на сході України

АТ "Укргазвидобування", що є частиною Групи "Нафтогаз", ввело на сході України нову свердловину із дебітом 145 тис. куб. м газу на добу.

Про це повідомляє пресслужба "Укргазвидобування".

У компанії зазначили, що це оціночно-експлуатаційна свердловина, яку пробурили та облаштували за 5 місяців.

"Свердловину глибиною 3200 м пробурено "Укрбургазом" роторним способом із застосуванням модернізованого бурового верстату НБО-М", - йдеться в повідомленні.

За словами т.в.о. очільника "Укргазвидобування" Сергія Лагно, високого дебіту досягли завдяки оптимальному вибору місця закладання свердловини, а також проведенню двох стадій гідророзриву пластів, який виконали фахівці УГВ-сервісу.

"Сама ж ідея буріння цієї свердловини належить Івану Письменному із УкрНДІгазу - автору проєкту розробки родовища", - зазначив він.

Місце розташування свердловини обрали, використовуючи дані сучасної сейсморозвідки та 3D моделі родовища.

Нагадаємо, у червні "Укргазвидобування" запустило нову високопродуктивну свердловину з дебітом 280 тис. кубометрів газу та 120 тонн газового конденсату на добу. У тому ж місяці "Укргазвидобування" пробурило та запустило в роботу ще одну потужну газову свердловину, яка дає Україні 439 000 кубометрів блакитного палива щодоби.

Прогноз щодо цьогорічного видобутку газу

Група "Нафтогаз" прогнозує, що державні газовидобувні компанії у 2024 році наростять видобуток газу, який загалом може скласти близько 15 млрд кубометрів газу.

Очільник Групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов зазначив, що цей обсяг видобутку дозволить забезпечити всі верстви населення та всіх споживачів соціальної категорії.

"Ми збільшуємо видобуток. В цьому році плануємо досягти чи наблизитися до сукупного видобутку державними компаніями близько 15 мільярдів кубометрів. Цього достатньо, щоб забезпечити всі верстви населення, всі домогосподарства і всіх споживачів так званої категорії ПСО - соціальної категорії", - розповів він.

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