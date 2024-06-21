В Україні запустили нову потужну газову свердловину: скільки блакитного палива дає щодоби

АТ "Укргазвидобування", що є частиною Групи “Нафтогаз”, пробурило та запустило в роботу ще одну потужну газову свердловину, яка дає Україні 439 000 кубометрів блакитного палива щодоби.

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Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України".

Зазначається, що свердловину було закладено як розвідувальну, щоб уточнити геологічну будову та оцінити газоносність відкладів одного з нещодавно відкритих покладів.

Її глибина – 5 км 767 м.

Нововведену свердловину почали бурити у вересні 2023 року. Роботи виконувало одне з відділень бурових робіт БУ «Укрбургаз».

Ідея буріння цієї свердловини належить керівнику департаменту традиційних ресурсів Дніпрово-Донецької западини та Полтавському відділу геологорозвідувальних робіт.

"Ми отримали позитивні результати на цій свердловині. Це означає, що в цього родовища є перспектива подальшого розвідувального розбурювання, щоб наростити сировинну базу та обсяги видобутку газу. До речі, було завершено буріння ще двох розвідувальних свердловин на цьому родовищі. Наразі їх готують до випробування", – підкреслив очільник "Укргазвидобування" Олег Толмачев.

Нагадаємо, у червні АТ "Укргазвидобування" запустило нову високопродуктивну свердловину з дебітом 280 тис. кубометрів газу та 120 тонн газового конденсату на добу.

Прогноз щодо цьогорічного видобутку газу

Група "Нафтогаз" прогнозує, що державні газовидобувні компанії у 2024 році наростять видобуток газу, який загалом може скласти близько 15 млрд кубометрів газу.

Очільник Групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов зазначив, що цей обсяг видобутку дозволить забезпечити всі верстви населення та всіх споживачів соціальної категорії.

"Ми збільшуємо видобуток. В цьому році плануємо досягти чи наблизитися до сукупного видобутку державними компаніями близько 15 мільярдів кубометрів. Цього достатньо, щоб забезпечити всі верстви населення, всі домогосподарства і всіх споживачів так званої категорії ПСО - соціальної категорії", - розповів він.

"Нафтогаз" збільшує видобуток газу

Компанія "Нафтогаз" завдяки залученню нових сучасних технологій може розвивати свої можливості і збільшувати видобуток.

У січні-березні 2024 року порівняно із аналогічним періодом 2023-го Група "Нафтогаз" збільшила видобуток газу на 12%.

У 2023 році "Нафтогаз" встановив 4-річний рекорд видобутку газу з відремонтованих свердловин.

Загалом АТ "Укргазвидобування" у 2023 році ввело в експлуатацію 86 свердловин, загальний видобуток газу від яких перевищив 1 мільярд кубометрів за рік.

З них 24 мали початковий дебіт понад 100 тис. куб. м. Найпотужнішу свердловину запустили у квітні 2023 року: її дебіт сягає 580 тис. куб. м.

У січні АТ "Укргазвидобування", що входить до складу "Групи Нафтогаз", ввело в експлуатацію нову високодебітну свердловину. Вона забезпечить видобуток 250 тисяч куб. м газу на добу.

У лютому також запустили ще дві свердловини з сумарним дебітом 550 тис. куб. м на добу.

На початку березня запрацювала потужна свердловина, яка щодня приносить Україні 400 тис. куб. м газу.

А у квітні в Україні запрацювала ще одна високодебітна свердловина, яка щодня дає 140 тис. кубометрів газу. Вона стала п’ятою із запущених фахівцями АТ "Укргазвидобування" Групи "Нафтогаз" із початку 2024 року.

У травні АТ "Укргазвидобування" ввела в експлуатацію ще дві високодебітні свердловини на одному із найглибших родовищ на сході України. Сумарно вони дають 390 тис. куб. м газу на добу: 270 тис. куб. м та 120 тис. куб. м.