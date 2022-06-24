"Укргидроэнерго" прекратила экспорт электроэнергии в Молдову после двух недель поставок

Компания "Укргидроэнерго" после двухнедельного экспорта электроэнергии в Молдову в мае прекратила поставки, поскольку не получила подтверждения объемов покупки молдавской стороной на июнь из-за более выгодного предложения. Об этом сообщает "Энергореформа" со ссылкой на ответ компании на соответствующий запрос.

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"Компания заключила контракт на июнь 2022 года, но молдавская сторона не предоставила объемы на покупку, мотивируя тем, что имеет более экономически выгодное предложение", – говорится в нем.

Согласно предоставленному письму, "Укргидроэнерго" продолжала выкупать межгосударственное сечение на июнь согласно действующему контракту без продажи своей электроэнергии до момента официального расторжения контракта.

По данным компании, экспорт осуществлялся по 31 мая включительно, хотя сам график поставки был гибким, а его корректировка проходила каждые два дня, что позволяло поддерживать энергетический баланс в Молдове, не прибегая к аварийной помощи.

В "Укргидроэнерго" также отмечают, что экспортный контракт предоставил возможность реализовать часть производимой электроэнергии по цене выше, чем на внутреннем рынке, с учетом уплаты тарифа на передачу электроэнергии.

Кроме того, он был выгоден компании, учитывая прохождение весеннего паводка и наличие избыточной воды, которую нужно было использовать для генерации электроэнергии.

Однако там говорят, что при заключении нового контракта снова начнут осуществлять все необходимые процедуры, в том числе закупать межгосударственные сечения.

"Укргидроэнерго" отмечает, что имеет современное модернизированное оборудование, позволяющее оперативно изменять мощность и обеспечивать покрытие пиковых нагрузок, поэтому готово к увеличению экспорта электроэнергии в пределах генерации, если это будет экономически обоснованным, однако объем ее производства зависит от имеющегося объема водных ресурсов.

Напомним, что экспорт в Молдову на мощности 80-170 МВт в зависимости от времени суток "Укргидроэнерго" начала 12 мая.

В начале июня Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" сообщила, что заключила экспортный контракт с молдавской государственной компанией Energocom, согласно которой планирует в июне поставить в Молдову 85,2 тысячи МВт-час по цене 77 долларов/МВт-час.