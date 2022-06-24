"Укргідроенерго" припинила експорт електроенергії в Молдову після двох тижнів постачання

Компанія "Укргідроенерго" після двотижневого експорту електроенергії в Молдову у травні припинило поставки, оскільки не отримала підтвердження обсягів купівлі молдовською стороною на червень через більш вигідну пропозицію. Про це повідомляє "Енергореформа" з посиланням на відповідь компанії на відповідний запит.

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"Компанія уклала контракт на червень 2022 року, але молдовська сторона не надала обсягів на купівлю, мотивуючи тим, що має більш економічно вигідну пропозицію", – йдеться у ній.

Згідно з наданим листом, "Укргідроенерго" продовжувала викуповувати міждержавний перетин на червень згідно із діючим контрактом без продажу своєї електроенергії до моменту офіційного розірвання контракту.

За даними компанії, експорт здійснювався по 31 травня включно, хоча сам графік постачання був гнучким, а його корегування відбувалося кожні два дні, що дозволяло підтримувати енергетичний баланс у Молдові, не вдаючись до аварійної допомоги.

В "Укргідроенерго" також зазначають, що експортний контракт надав можливість реалізувати частину виробленої електроенергії за ціною, вищою за ціну внутрішнього ринку з урахуванням сплати тарифу на передачу електроенергії.

Крім того, він був вигідним компанії, враховуючи проходження весняного паводку і наявність надлишкової води, яку потрібно було використати для генерації електроенергії.

Однак там кажуть, що у разі укладання нового контракту знову розпочнуть здійснювати усі необхідні процедури, в тому числі закуповувати міждержавні перетини.

"Укргідроенерго" зазначає, що має сучасне модернізоване обладнання, яке дозволяє оперативно змінювати потужність та забезпечувати покриття пікових навантажень, тому готова до збільшення експорту електроенергії в межах генерації, якщо це буде економічно обґрунтованим, однак її обсяг виробництва залежить від наявного обсягу водних ресурсів.

Нагадаємо, що експорт в Молдову на потужності 80-170 МВт залежно від часу доби "Укргідроенерго" розпочала 12 травня.

На початку червня Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" повідомила, що уклала експортний контракт з молдовською державною компанією Energocom, згідно з яким планує в червні поставити у Молдову 85,2 тисячі МВт-год за ціною 77 доларів/МВт-год.