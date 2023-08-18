UPG завезла в Украину дизтопливо из Кувейта

В августе сеть АЗК UPG начала продажу дизельного горючего из Кувейта. В Украину завезли ДТ, произведенное на нефтеперерабатывающем заводе Mina Abdullah Refinery.

Об этом сообщает издание enkorr со ссылкой на паспорт качества, размещенный на АЗК компании.

Аналитики выяснили, что новое ГП для украинского рынка завезли в страну в июле. По состоянию на конец августа уже растаможено более 24 тысяч тонн продукта.

Для UPG такое сотрудничество с кувейтским производителем – первый опыт. Доставку организовали следующим образом: танкер принят на терминале в Щецине (Польша) с последующей прямой поставкой в Украину.

"Мы продолжаем экспериментировать и расширять круг поставщиков горючего. Дизтопливо из Кувейта обратило на себя внимание своими улучшенными показателями качества… Содержит ультранизкое содержание серы (3 ppm при норме 10 ppm) и показатель вспышки в закрытом тигле (80,5º при норме 55)", — отметили в компании.

Напомним, что в середине августа цены на бензин и дизельное топливо продолжают расти.

Фактор повышения НДС с 7% до 20%, вступивший в действие с 1 июля, уже не влияет на цену горючего, поскольку запасы дешевого топлива, которые трейдеры накопили в июне, уже закончились. Сейчас главным фактором, который оказывает давление на цену горючего, является нефть, которая стремительно подорожала.