UPG завезла в Україну дизпальне з Кувейту

У серпні мережа АЗК UPG розпочала продаж дизельного пального з Кувейту. В Україну завезли ДП вироблене на нафтопереробному заводі Mina Abdullah Refinery.

Про це повідомляє видання enkorr з посиланням на паспорт якості, розміщений на АЗК компанії.

Аналітики з'ясували, що нове ДП для українського ринку завезли в країну в липні. Станом на кінець серпня вже розмитнили понад 24 тисячі тонн продукту.

Для UPG така співпраця з кувейтським виробником — перший досвід. Доставку організували таким чином: танкер прийнято на терміналі у Щецині (Польща) з подальшим прямим постачанням в Україну.

"Ми продовжуємо експериментувати й розширювати коло постачальників пального. Дизпальне з Кувейту звернуло на себе увагу своїми покращеними показниками якості… Містить ультранизький вміст сірки (3 ppm при нормі 10 ppm) і показник спалаху в закритому тиглі (80,5º при нормі 55)", — зауважили в компанії.

Нагадаємо, що в середині серпня ціни на бензин та дизельне пальне продовжують зростати.

Фактор підвищення ПДВ з 7% до 20%, що вступило в дію з 1 липня, вже не впливає на ціну пального, оскільки запаси дешевого палива котрі трейдери накопичили в червні вже скінчилися. Зараз головним чинником, котрий тисне на ціну пального є нафта, котра стрімко здорожчала.