Уровень воды в Каховском водохранилище стремительно падает, - Укргидроэнерго

Уровень Каховского водохранилища в районе Никополя по состоянию на 08:00 8 июня составляет 13,05 м и продолжает снижаться.

Об этом сообщает "Укргидроэнерго".

"За сутки уровень воды в Каховском водохранилище снизился почти на метр", – говорится в сообщении.

В настоящее время продолжаются разрушения водосливной плотины, земляной вставки между зданием станции и шлюзом.

"Укргидроэнерго совместно с Укрэнерго для дальнейшей сбалансированной работы энергосистемы прорабатывают возможные сценарии с учетом последствий разрушения Каховской гидроэлектростанции. В частности, для уменьшения подтоплений корректируется режим работы гидроэлектростанций и накапливается вода выше Каховской ГЭС в других водохранилищах Днепровского каскада", - сообщают в пресс-службе.

В настоящее время "Укргидроэнерго" совместно с проектным институтом Укргидропроект прорабатывает проект возведения перемычки (перекрытия) Каховского водохранилища для восстановления уровня воды до проектной отметки к подрыву и готовит перечень первоочередных задач и работ.

Напомним, в "Энергоатоме" предупредили, что стремительное падение уровня воды в Каховском водохранилище представляет угрозу для Запорожской АЭС, которая берет оттуда воду для подпитки конденсаторов турбин и систем безопасности.

Отметим, что по состоянию на утро 8 июня в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС под водой находится 600 квадратных километров Херсонской области. Средний уровень подтопления – 5,6 метров.