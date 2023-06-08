Рівень води в Каховському водосховищі стрімко падає, - Укргідроенерго

Рівень Каховського водосховища в районі Нікополя станом на 08:00 8 червня становить 13,05 м і продовжує знижуватись.

Про це повідомляє "Укргідроенерго".

"За добу рівень води у Каховському водосховищі зменшився майже на метр", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на даний час продовжуються руйнування водозливної греблі, земляної вставки між будівлею станції та шлюзом.

"Укргідроенерго спільно з Укренерго для подальшої збалансованої роботи енергосистеми опрацьовують можливі сценарії з урахуванням наслідків руйнування Каховської гідроелектростанції. Зокрема, для зменшення підтоплень коригується режим роботи гідроелектростанцій та накопичується вода вище Каховської ГЕС у інших водосховищах Дніпровського каскаду", - повідомляють у відомстві.

Наразі "Укргідроенерго" спільно з проєктним інститутом Укргідропроєкт опрацьовує проєкт зведення перемички (перекриття) Каховського водосховища для відновлення рівня води до проєктної позначки до підриву та готує перелік першочергових завдань та робіт.

Нагадаємо, в "Енергоатомі" попередили, що стрімке падіння рівня води в Каховському водосховищі є загрозою для Запорізької АЕС, яка бере звідти воду для підживлення конденсаторів турбін і систем безпеки.

Зауважимо, станом на ранок 8 червня внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС під водою знаходиться 600 квадратних кілометрів Херсонської області. Середній рівень підтоплення - 5,6 метрів.