USAID передало "Укрэнерго" два автотрансформатора: на очереди еще 16

Это первый этап проекта по гуманитарной помощи, в рамках которого USAID закупило и передаст "Укрэнерго" еще 16 автотрансформаторов.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

"Агентство Соединенных Штатов Америки по международному развитию USAID Ukraine - USAID Украина передало "Укрэнерго" два высоковольтных автотрансформатора. Закупка и доставка этого оборудования профинансирована правительством Соединенных Штатов через USAID и реализована в рамках USAID Проект энергетической безопасности (ПЭБ)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новое оборудование уже работает на объектах "Укрэнерго" в регионах, наиболее пострадавших от массированных ракетных атак прошлой зимой.

Посол США в Украине Бриджит Бринк и глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Фото: "Укрэнерго" / Facebook

"Помощь Соединенных Штатов Украине в военное время позволяет обеспечить функционирование критически важной инфраструктуры в условиях непрерывных авиаударов со стороны России. Правительство Соединенных Штатов подтверждает свою готовность и дальше поддерживать Национальную энергетическую компанию "Укрэнерго" в закупке высокотехнологичного оборудования и дополнительных автотрансформаторов для обеспечения электроэнергией украинских домов и предприятий в эту сложную зиму, когда Россия продолжает прицельные атаки по украинским энергетическим объектам", – подчеркнула посол США в Украине Бриджит Бринк.

Фото: "Укрэнерго" / Facebook

В "Укрэнерго" отметили, что автотрансформаторы - ключевые компоненты основной энергетической инфраструктуры, поскольку они обеспечивают надежность электроснабжения. Изготовление и доставка единицы такого оборудования занимает около года.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий поблагодарил американских партнеров за преодоление технических сложностей и оперативную доставку автотрансформаторов в Украину. Он отметил, что именно такое оборудование было под прицелами российских атак минувшей зимой.

"Новые автотрансформаторы позволят "Укрэнерго" значительно повысить надежность электроснабжения украинцам и предотвратить перегрузку уже работающего в сети оборудования. Это пример эффективной международной помощи нашему энергетическому сектору и весомый вклад Соединенных Штатов Америки в энергетическую безопасность Украины", – добавил он.

В компании также напомнили, что с начала полномасштабного вторжения USAID передали "Укрэнерго" оборудование и средств индивидуальной защиты на сумму около $10 млн. Кроме того, USAID через Проект энергетической безопасности помогает "Укрэнерго" усилить физическую защиту высоковольтных подстанций.

Ранее еще одна страна – Япония, объявила о передаче Украине партии энергооборудования. Речь идет о 7 высоковольтных автотрансформаторах и 5 газовых турбинах, которые должны обеспечить энергией в том числе районы, в которых РФ прицельными ударами повредила энергетическую инфраструктуру.

Кроме того, ранее Азербайджан направил Украине 20 грузовиков с помощью энергосистемы, включающей электрические кабели и 6 комплектов трансформаторных пунктов. Общая стоимость этой третьей партии помощи от азербайджанских партнеров составляет $7,6 млн.