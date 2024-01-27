USAID передало "Укренерго" два автотрансформатори: на черзі ще 16

Це перший етап проєкту з гуманітарної допомоги, в рамках якого USAID закупило і передасть "Укренерго" ще 16 автотрансформаторів.

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Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

"Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку USAID Ukraine - USAID Україна передало "Укренерго" два високовольтні автотрансформатори. Закупівля і доставка цього обладнання профінансована Урядом Сполучених Штатів через USAID та реалізована в рамках USAID Проєкт енергетичної безпеки (ПЕБ)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що нове обладнання вже працює на об’єктах "Укренерго" в регіонах, які найбільше постраждали від масованих ракетних атак минулої зими.

Посол США в Україні Бріджит Брінк та голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький. Фото: "Укренерго" / Facebook

"Допомога Сполучених Штатів Україні у воєнний час дозволяє забезпечити функціонування критично важливої інфраструктури в умовах безперервних авіаударів з боку Росії. Уряд Сполучених Штатів підтверджує свою готовність і надалі підтримувати Національну енергетичну компанію "Укренерго" у закупівлі високотехнологічного обладнання та додаткових автотрансформаторів для забезпечення електроенергією українських домівок і підприємств впродовж цієї складної зими, коли Росія продовжує прицільні атаки по українських енергетичних об'єктах", – наголосила посол США в Україні Бріджит Брінк.

Фото: "Укренерго" / Facebook

В "Укренерго" зазначили, що автотрансформатори є ключовими компонентами основної енергетичної інфраструктури, оскільки вони забезпечують надійність електропостачання. Виготовлення та доставка одиниці такого обладнання займає близько року.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький подякував американським партнерам за подолання технічних складнощів та оперативну доставку автотрансформаторів до України. Він зазначив, що саме таке обладнання було під прицілами російських атак минулої зими.

"Нові автотрансформатори дадуть змогу "Укренерго" значно підвищити надійність електропостачання українцям та запобігти перевантаженню обладнання, що вже працює в мережі. Це приклад ефективної міжнародної допомоги нашому енергетичному сектору та вагомий внесок Сполучених Штатів Америки в енергетичну безпеку України", – додав він.

В компанії також нагадали, що загалом з початку повномасштабного вторгнення USAID передали "Укренерго" обладнання та засобів індивідуального захисту на суму близько $10 млн. Крім того, USAID через Проєкт енергетичної безпеки допомагає "Укренерго" посилити фізичний захист високовольтних підстанцій.

Додамо, раніше ще одна країна – Японія, оголосила про передачу Україні партії енергообладнання. Йдеться про 7 високовольтних автотрансформаторів і 5 газових турбін, які мають забезпечити енергією в тому числі райони, в яких РФ прицільними ударами пошкодила енергетичну інфраструктуру.

Крім того, раніше Азербайджан направив Україні 20 вантажівок з допомогою для енергосистеми, що включає електричні кабелі та 6 комплектів трансформаторних пунктів. Загальна вартість цієї третьої партії допомоги від азербайджанських партнерів становить $7,6 млн.