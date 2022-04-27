В Буче возобновили газоснабжение

Газовщики из разных регионов участвуют в восстановлении подачи газа на объекты Киевской области. Так, они возобновили газоснабжение в городе Буча. Об этом сообщает Региональная газовая компания.

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Работники восстанавливают распределение газа на отдельных объектах Бучи.

"Более 93 тысяч домохозяйств в Киевской области снова могут пользоваться газом. Полностью восстановлено газоснабжение в 108 населенных пунктах. Еще в 12 населенных пунктах продолжаются аварийные работы для восстановления распределения до более 56 тысяч потребителей", — говорится в сообщении.

Газовики также работают в Бучанском районе Киевской области.

Напомним, с 11 апреля 2022 года 10 бригад АО "Винницагаз" и 8 бригад АО “Житомиргаз” работают в Киевской области над восстановлением газоснабжения.

В то же время аварийщики "Харьковгаза" и "Харьковгоргаза" вернули газ в 15 тысяч домов.