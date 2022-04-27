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У Бучі відновили газопостачання
Газовики із різних регіонів беруть участь у відновленні подачі газу на об'єкти Київської області. Так, вони відновили газопостачання у місті Буча. Про це повідомляє "Регіональна газова компанія".
Працівники відновлюють розподілення газу на окремих об'єктах Бучі.
"Понад 93 тисячі домогосподарств у Київській області знову можуть користуватися газом. Повністю відновлено газопостачання у 108 населених пунктах. Ще у 12 населених пунктах тривають аварійні роботи для відновлення розподілу до понад 56 тисяч споживачів", — йдеться у повідомленні.
Газовики також працюють у Бучанському районі Київської області.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, з 11 квітня 2022 року 10 бригад АТ "Вінницягаз" та 8 бригад АТ "Житомиргаз" працюють у Київській області над відновленням газопостачання.
Водночас аварійники "Харківгазу" та "Харківміськгазу" повернули газ у 15 тисяч будинків.