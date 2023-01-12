В девяти областях 12 января применяются аварийные отключения электроэнергии, - Укрэнерго

По состоянию на 11.00 12 января сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме, особенно в утренние и вечерние часы максимального потребления.

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Об этом сообщила пресс-служба НАК "Укрэнерго".

Отмечается, что для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей доведены лимиты потребления, действующие с 00:00 до 24:00.

Уже в девяти областях были превышены лимиты потребления, в результате чего для сохранения стабильной работы энергосистемы применялись аварийные отключения.

Графики отключений составляют и непосредственно применяют операторы системы распределения (облэнерго), перечень которых можно найти по ссылке .

В "Укрэнерго" подчеркнули, что энергосистема не в состоянии покрыть потребление в полном объеме из-за повреждения и временной оккупации врагом ряда электростанций, производящих электроэнергию, среди которых и Запорожская АЭС, мощности которой позволили бы в полной мере покрыть потребность в электроэнергии.

Производители электроэнергии и операторы систем распределения постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных ракетными и беспилотными атаками противника.

"Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию, пользуйтесь энергоемкими приборами поочередно. Это позволяет снизить нагрузку на энергосистему и уменьшить необходимость применения ограничений", - отметили в "Укрэнерго".

Отметим, председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассчитывает на уменьшение объемов отключения электроэнергии на выходных из-за приближающегося потепления и как следствие - снижения потребления.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), проверит еще семь операторов систем распределения по обращениям потребителей по несоблюдение графиков отключений.