У дев’яти областях 12 січня застосовуються аварійні відключення електроенергії, - Укренерго

Станом на 11:00 12 січня зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі, особливо у ранкові та вечірні години максимального споживання.

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Про це повідомила пресслужба НАК "Укренерго".

Зазначається, що для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей доведені ліміти споживання, які діють з 00:00 до 24:00.

Вже зранку у дев’яти областях були перевищені ліміти споживання, внаслідок чого для збереження стабільної роботи енергосистеми застосовувалися аварійні відключення.

Графіки відключень складають та безпосередньо їх застосовують оператори системи розподілу (обленерго), перелік яких можна знайти за посиланням.

В "Укренерго" підкреслили, що наразі енергосистема не в змозі покрити споживання у повному обсязі через пошкодження та тимчасову окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, серед яких і Запорізька АЕС, потужності якої дозволили б у повній мірі покрити потребу в електроенергії.

Виробники електроенергії та оператори систем розподілу постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених ракетними та безпілотними атаками ворога.

"Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, користуйтеся енергоємними приладами почергово. Це дозволяє знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність застосування обмежень", - зазначили в "Укренерго".

Зазначимо, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розраховує на зменшення обсягів відключення електроенергії на вихідних через потепління, що наближається, і як наслідок - зниження споживання.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), перевірить ще сім операторів систем розподілу за зверненнями споживачів щодо недотримання графіків відключень.