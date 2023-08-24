В результате обстрела одна из ТЭС прекратила производство электроэнергии

В результате вражеских обстрелов 24 августа остановилась одна из теплоэлектростанций "ДТЭК Энерго", которая подвергалась неоднократным атакам ранее. Оборудование станции серьезно повреждено.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

Там отмечают, что враг продолжает совершать террористические атаки по гражданским и энергетическим объектам Украины.

"Сегодня, 24 августа, в результате обстрелов пострадала одна из теплоэлектростанций "ДТЭК Энерго", которая подвергалась неоднократным атакам ранее", - говорится в сообщении компании.

Отмечается, что жертв среди гражданских нет, но серьезно повреждено оборудование предприятия.

"После прекращения обстрелов энергетики смогут приступить к ликвидации последствий атаки и возобновлению работы оборудования", - отметили в ДТЭК.

Там добавили, что продолжают делать все возможное для поддержки надежной работы украинской энергосистемы в условиях атак врага и разгар подготовки к отопительному сезону.

В настоящее время компания синхронизирует свои действия с НЭК "Укрэнерго".

Всего с сентября прошлого года энергетические предприятия "ДТЭК Энерго" были атакованы 34 раза. В результате 3 энергетиков погибли, 28 были ранены. Также есть погибшие и раненые среди работников подрядных организаций и спасателей.

Ситуация с энергетикой в Украине

Часть украинских энергоблоков находятся в ремонтах, в связи с чем производство электроэнергии уменьшено.

По данным правительства, уже отремонтировано 62% энергоблоков теплоэлектростанций от планируемого, для теплоэлектроцентралей этот показатель составляет 70%. Также отремонтированы или находятся в ремонте 32 агрегата гидроэлектростанций. В свою очередь "Укрэнерго" починило магистральные сети почти на 80%. Высоковольтные подстанции удалось восстановить до уровня довоенного положения.

Однако из-за жаркой погоды потребление электроэнергии в Украине выросло, что увеличивает нагрузку на энергосистему. В этом году летние рекорды потребления фиксировали уже несколько раз, 16 августа, а затем 21 августа.

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