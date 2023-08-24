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В результате обстрела одна из ТЭС прекратила производство электроэнергии
В результате вражеских обстрелов 24 августа остановилась одна из теплоэлектростанций "ДТЭК Энерго", которая подвергалась неоднократным атакам ранее. Оборудование станции серьезно повреждено.
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.
Там отмечают, что враг продолжает совершать террористические атаки по гражданским и энергетическим объектам Украины.
"Сегодня, 24 августа, в результате обстрелов пострадала одна из теплоэлектростанций "ДТЭК Энерго", которая подвергалась неоднократным атакам ранее", - говорится в сообщении компании.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отмечается, что жертв среди гражданских нет, но серьезно повреждено оборудование предприятия.
"После прекращения обстрелов энергетики смогут приступить к ликвидации последствий атаки и возобновлению работы оборудования", - отметили в ДТЭК.
Там добавили, что продолжают делать все возможное для поддержки надежной работы украинской энергосистемы в условиях атак врага и разгар подготовки к отопительному сезону.
В настоящее время компания синхронизирует свои действия с НЭК "Укрэнерго".
Всего с сентября прошлого года энергетические предприятия "ДТЭК Энерго" были атакованы 34 раза. В результате 3 энергетиков погибли, 28 были ранены. Также есть погибшие и раненые среди работников подрядных организаций и спасателей.
Ситуация с энергетикой в Украине
Часть украинских энергоблоков находятся в ремонтах, в связи с чем производство электроэнергии уменьшено.
По данным правительства, уже отремонтировано 62% энергоблоков теплоэлектростанций от планируемого, для теплоэлектроцентралей этот показатель составляет 70%. Также отремонтированы или находятся в ремонте 32 агрегата гидроэлектростанций. В свою очередь "Укрэнерго" починило магистральные сети почти на 80%. Высоковольтные подстанции удалось восстановить до уровня довоенного положения.
Однако из-за жаркой погоды потребление электроэнергии в Украине выросло, что увеличивает нагрузку на энергосистему. В этом году летние рекорды потребления фиксировали уже несколько раз, 16 августа, а затем 21 августа.
Источник фото: ua.depositphotos.com