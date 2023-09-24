В РФ дефицит горючего. Британская разведка объяснила, с чем это связано и какими будут последствия

Страна-агрессор РФ в последние недели столкнулась с нехваткой бензина и дизеля, но это вряд ли напрямую связано с войной.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Отмечается, что дефицит, вероятно, вызван рядом факторов, включая краткосрочное увеличение спроса на сельскохозяйственный сектор, ежегодное летнее обслуживание нефтеперерабатывающих заводов и привлекательные цены на экспорт.

Кроме того, из-за дефицита 21 сентября Россия приостановила почти весь экспорт дизельного топлива и бензина, чтобы стабилизировать внутренние рынки.

"Этот шаг почти наверняка еще больше ограничит поставки на глобальном рынке, имея наибольшее влияние на страны, которые сейчас зависят от поставок топлива из РФ", – подчеркивают в разведке Британии.

Отметим, что недавно Индия, крупнейший покупатель российской нефти, заявила, что планирует резко сократить закупки. Министр энергетики Индии Хардеп Пури сообщил, что зависимость Индии "от нефти из России будет существенно уменьшена".

В прошлом году Россия также была вторым по величине поставщиком сырой нефти в Китай, поставив 86,2 миллиона тонн.

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