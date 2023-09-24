У РФ дефіцит пального. Британська розвідка пояснила, з чим це пов'язано та якими будуть наслідки

Країна-агресор РФ останніми тижнями зіткнулася з нестачею бензину та дизелю, але це навряд чи напряму пов'язано з війною.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Зазначається, що дефіцит, ймовірно, спричинений низкою факторів, включаючи короткострокове збільшення попиту в сільськогосподарському секторі, щорічне літнє обслуговування нафтопереробних заводів і привабливі ціни на експорт.

Через дефіцит 21 вересня Росія призупинила майже весь експорт дизельного пального та бензину, щоб стабілізувати внутрішні ринки.

"Цей крок майже напевно ще більше обмежить поставки на глобальному ринку, маючи найбільший вплив на країни, які зараз залежать від постачання палива з РФ", - підкреслюють у розвідці Британії.

Зауважимо, нещодавно Індія, найбільший покупець російської нафти, заявила, що планує різко скоротити закупівлі. Міністр енергетики Індії Хардеп Пурі повідомив, що залежність Індії "від нафти з Росії буде суттєво зменшена".

Минулого року Росія також була другим за величиною постачальником сирої нафти в Китай, поставивши 86,2 мільйона тонн.

Джерело фото: ua.depositphotos.com