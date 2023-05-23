В России планируется запретить экспорт бензина

Правительство Российской Федерации рассматривает возможность введения запрета на экспорт бензина с целью предотвращения внутреннего дефицита топлива и резкого роста цен.

Об этом сообщило агентство Reuters.

Этот шаг рассматривается как ответ после решения сократить субсидии для нефтеперерабатывающих заводов, промышленности и правительственных источников.

Издание сообщило, что правительство может увеличить объемы обязательной продажи бензина на бирже.

Ранее стало известно, что Россия увеличила экспорт бензина почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, доставляя грузы непосредственно в Африку после того, как Европейский Союз 5 февраля запретил российскую продукцию.

Из-за санкций Кремль потерял свои нефтегазовые доходы, а российский бюджет в первом квартале 2023 года имеет значительный дефицит. Россияне распродают ликвидную часть своих резервов, чтобы удержать экономику и продолжить финансирование войны в Украине.

Конечно же Кремль пытается обойти санкции из-за схем реэкспорта, а также перенаправляет экспорт нефти и нефтепродуктов на другие рынки. Однако россияне даже в таком случае россияне вынуждены продавать свою нефть и нефтепродукты с большими скидками.