ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Бізнес працює Бізнес працює
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Енергетика
Дата публікації

В Росії планують заборонити експорт бензину

В Росії планують заборонити експорт бензину
Вагони-цистерни для перевезення бензину. Фото: Вікіпедія

Уряд Російської Федерації розглядає можливість введення заборони на експорт бензину з метою запобігання внутрішньому дефіциту палива та різкому зростанню цін. 

 Про це повідомило агентство Reuters.

Такий крок розглядається як відповідь після рішення скоротити субсидії для нафтопереробних заводів, промисловості та урядових джерел.

Видання повідомило, що уряд може збільшити обсяги обов'язкового продажу бензину на біржі.

Раніше стало відомо, що Росія збільшила експорт бензину майже на 50% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, доставляючи вантажі безпосередньо в Африку після того, як Європейський Союз 5 лютого заборонив російську продукцію.

Через санкції Кремль втратив свої нафтогазові доходи, а російський бюджет у першому кварталі 2023 року має значний дефіцит. Росіяни розпродають ліквідну частину своїх резервів, щоб втримати економіку та продовжити фінансування війни в Україні.

Звісно ж Кремль намагається обійти санкції, через схеми реекспорту, а також перенаправляє експорт нафти та нафтопродуктів на інші ринки. Проте росіяни навіть в такому випадку росіяни змушені продавати свою нафту та нафтопродукти зі значними знижками.

Автор:
Тетяна Гойденко