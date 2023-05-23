В Росії планують заборонити експорт бензину

Уряд Російської Федерації розглядає можливість введення заборони на експорт бензину з метою запобігання внутрішньому дефіциту палива та різкому зростанню цін.

Про це повідомило агентство Reuters.

Такий крок розглядається як відповідь після рішення скоротити субсидії для нафтопереробних заводів, промисловості та урядових джерел.

Видання повідомило, що уряд може збільшити обсяги обов'язкового продажу бензину на біржі.

Раніше стало відомо, що Росія збільшила експорт бензину майже на 50% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, доставляючи вантажі безпосередньо в Африку після того, як Європейський Союз 5 лютого заборонив російську продукцію.

Через санкції Кремль втратив свої нафтогазові доходи, а російський бюджет у першому кварталі 2023 року має значний дефіцит. Росіяни розпродають ліквідну частину своїх резервів, щоб втримати економіку та продовжити фінансування війни в Україні.

Звісно ж Кремль намагається обійти санкції, через схеми реекспорту, а також перенаправляє експорт нафти та нафтопродуктів на інші ринки. Проте росіяни навіть в такому випадку росіяни змушені продавати свою нафту та нафтопродукти зі значними знижками.