В шести областях Украины применены аварийные отключения, - "Укрэнерго"

Во вторник, 17 января, сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме. В шести областях Украины были введены аварийные отключения.

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Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Ко всем операторам систем распределения доведены лимиты потребления на все сутки... Из-за их превышения уже применены аварийные отключения в шести областях Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер, обледенения проводов) в центральных регионах есть локальные отключения в сетях операторов систем распределения, питание восстанавливается.

Напомним, армия РФ 14 января во время массированного ракетного удара по Украине попала в энергетические объекты в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях.

Гендиректор компании YASNO Сергей Коваленко сообщил, что после российской атаки по объектам электроэнергетики Украины возник значительный дефицит генерации в энергосистеме. Поэтому в регионах будут применять экстренные отключения света.

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