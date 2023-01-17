- Категория
- Энергетика
- Дата публикации
-
В шести областях Украины применены аварийные отключения, - "Укрэнерго"
Во вторник, 17 января, сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме. В шести областях Украины были введены аварийные отключения.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
"Ко всем операторам систем распределения доведены лимиты потребления на все сутки... Из-за их превышения уже применены аварийные отключения в шести областях Украины", – говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер, обледенения проводов) в центральных регионах есть локальные отключения в сетях операторов систем распределения, питание восстанавливается.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, армия РФ 14 января во время массированного ракетного удара по Украине попала в энергетические объекты в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях.
Гендиректор компании YASNO Сергей Коваленко сообщил, что после российской атаки по объектам электроэнергетики Украины возник значительный дефицит генерации в энергосистеме. Поэтому в регионах будут применять экстренные отключения света.
Источник фото: Depositphotos