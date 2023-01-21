- Категория
- Энергетика
- Дата публикации
-
В Украине снизилось производство электроэнергии, дефицит мощностей остается существенным - "Укрэнерго"
Потребление электроэнергии 21 января остается на уровне пятницы, 20 января, но при этом выведен в аварийный ремонт один из блоков на тепловой электростанции, что снизило общие объемы производства электроэнергии.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
"Дефицит мощности остается существенным… Из-за уменьшения общего производства электроэнергии до всех облэнерго доведены сниженные лимиты потребления на все сутки. Превышение лимитов приводит к риску создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения применяются аварийные отключения", - говорится в сообщении.
Кроме того, в прифронтовых районах Донецкой области есть повреждения в сетях оператора системы передачи.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, армия РФ 14 января во время массированного ракетного удара по Украине попала в энергетические объекты в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях.
Гендиректор компании YASNO Сергей Коваленко сообщил, что после российской атаки по объектам электроэнергетики Украины возник значительный дефицит генерации в энергосистеме. Поэтому в регионах будут применять экстренные отключения света.
Источник фото: Depositphotos