В Украине снизилось производство электроэнергии, дефицит мощностей остается существенным - "Укрэнерго"

Потребление электроэнергии 21 января остается на уровне пятницы, 20 января, но при этом выведен в аварийный ремонт один из блоков на тепловой электростанции, что снизило общие объемы производства электроэнергии.

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Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Дефицит мощности остается существенным… Из-за уменьшения общего производства электроэнергии до всех облэнерго доведены сниженные лимиты потребления на все сутки. Превышение лимитов приводит к риску создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения применяются аварийные отключения", - говорится в сообщении.

Кроме того, в прифронтовых районах Донецкой области есть повреждения в сетях оператора системы передачи.

Напомним, армия РФ 14 января во время массированного ракетного удара по Украине попала в энергетические объекты в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях.

Гендиректор компании YASNO Сергей Коваленко сообщил, что после российской атаки по объектам электроэнергетики Украины возник значительный дефицит генерации в энергосистеме. Поэтому в регионах будут применять экстренные отключения света.

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