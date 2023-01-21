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В Україні зменшилося виробництво електроенергії, дефіцит потужностей залишається суттєвий - "Укренерго"
Споживання електроенергії 21 січня залишається на рівні п'ятниці, 20 січня, але при цьому виведено в аварійний ремонт один із блоків на тепловій електростанції, що зменшило загальні обсяги виробництва електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
"Дефіцит потужності залишається суттєвим… Через зменшення загального виробництва електроенергії до всіх обленерго доведені знижені ліміти споживання на всю добу. Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення", - йдеться у повідомленні.
Крім того, у прифронтових районах Донеччини є пошкодження у мережах оператора системи передачі.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, армія РФ 14 січня під час масованого ракетного удару по Україні влучила в енергетичні об'єкти в Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій, Вінницькій та Київській областях.
Гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко повідомив, що після російської атаки по об'єктам електроенергетики України виник значний дефіцит генерації в енергосистемі. Тому в регіонах будуть застосовувати екстрені відключення світла.
Джерело фото: Depositphotos