В Украине тестируют первую энергонезависимую базовую станцию

В Одесской области тестируют первую энергонезависимую базовую станцию. Особенность в том, что она будет работать даже если произойдет блэкаут.

Об этом 12 июня сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Он уточнил, что станцию, которую питают 7 солнечных батарей, запустил мобильный оператор lifecell.

"Пока станция работает в тестовом режиме. Инженеры следят за результатами и сейчас довольны качеством работы и бесперебойной связью", - отметил Федоров.

В целом украинская телекоммуникационная система готовится к осенне-зимнему периоду комплексно. 90% из 34 тысяч базовых станций уже снабжены аккумуляторами, 10% - генераторами.

Для сохранения связи при отключении электроснабжения операторы заменяют свинцовые батареи на литиевые.

Напомним, что в НЭК "Укрэнерго" ожидают, что этим летом ситуация с электроэнергией в Украине будет сложной и напряженной, однако энергетики будут делать все необходимое, чтобы не допустить веерных отключений и блэкаутов.