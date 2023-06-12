В Україні тестують першу енергонезалежну базову станцію

В Одеській області тестують першу енергонезалежну базову станцію. Особливість в тому, що вона працюватиме навіть якщо станеться блекаут.

Про це 12 червня повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Він уточнив, що станцію, яку підживлює 7 сонячних батарей, запустив мобільний оператор lifecell.

"Поки що станція працює в тестовому режимі. Інженери стежать за результатами і наразі задоволені якістю роботи та безперебійним зв’язком", — зауважив Федоров.

Загалом українська телекомунікаційна система готується до осінньо-зимового періоду комплексно. 90% з 34 тисяч базових станцій вже забезпечені акумуляторами, 10% — генераторами.

Для збереження зв'язку у разі відключення електропостачання оператори замінюють свинцеві батареї на літієві.

Нагадаємо, що в НЕК "Укренерго" очікують, що цього літа ситуація з електроенергією в Україні буде складною і напруженою, проте енергетики будуть робити все необхідне щоб не допустити віялових відключень і блекаутів.