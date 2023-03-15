Владельцы "Северного потока" обсуждают ремонт трубопровода

Акционеры оператора газопровода "Северный поток" обсуждают, как загерметизировать и опорожнить поврежденный газопровод, чтобы остановить коррозию от морской воды.

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Об этом заявил главный финансовый директор германской энергетической компании E.ON, одного из владельцев газопровода, Марк Шпикер, пишет Reuters.

По его словам, пока неясно, будет ли отремонтирован трубопровод, но какие-либо будущие решения, вероятно, будут приняты при поддержке всех акционеров.

"Мы продолжаем пользоваться нашими правами как миноритарного акционера в компании-операторе "Северного потока-1". И мы все еще не видим смысла просто отдать все "Газпрому" на этом этапе", – сказал Шпикер.

Северный поток принадлежит российскому "Газпрому" и другим заинтересованным сторонам, включая Wintershall DEA, Engie и Gasunie.

Компания E.ON в среду сообщила, что списала стоимость своей доли в 15,5% в проекте "Северный поток", две нити которого были повреждены из-за предполагаемого саботажа в сентябре.

"В условиях повышенной неопределенности и на фоне повреждения обоих трубопроводов "Северного потока-1", эта инвестиция была списана в нулевую справедливую стоимость по состоянию на 31 декабря 2022 года", - подчеркнули в E.ON.

Сначала доля стоила 1,2 миллиарда евро (1,3 миллиарда долларов), но ее стоимость обнулили.

"На данный момент компания-оператор сосредотачивается на вопросе о том, как два разрушенных трубопровода можно сначала загерметизировать и осушить, чтобы нити не подвергались коррозии", - сказал Шпикер.

Ранее Reuters сообщал, что подводные газопроводы "Северный поток" российские власти собираются запечатать и законсервировать, поскольку нет ближайших планов по их ремонту или восстановлению.

"Будет ли сделана попытка ремонта в какой-то момент в будущем... это абсолютно спекулятивный вопрос с сегодняшней точки зрения. Это зависит от многих факторов – политических, социальных, экономических. Только время покажет", – заявил Шпикер.