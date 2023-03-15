Власники "Північного потоку" обговорюють ремонт трубопроводу

Акціонери оператора газопроводу "Північний потік" обговорюють, як загерметизувати та спорожнити пошкоджений газопровід, щоб зупинити корозію від морської води.

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Про це заявив головний фінансовий директор німецької енергетичної компанії E.ON, одного із власників газопроводу, Марк Шпікер, пише Reuters.

За його словами, поки незрозуміло, чи буде відремонтований трубопровід, але будь-які майбутні рішення, ймовірно, будуть прийняті за підтримки всіх акціонерів.

"Ми продовжуємо користуватися нашими правами як міноритарного акціонера в компанії-операторі "Північного потоку-1". І ми все ще не бачимо сенсу просто залишати родовище "Газпрому" на цьому етапі", – сказав Шпікер.

Північний потік належить російському "Газпрому" та іншим зацікавленим сторонам, включаючи Wintershall DEA, Engie і Gasunie.

Компанія E.ON у середу повідомила, що списала вартість своєї частки в 15,5% у проекті "Північний потік", дві нитки якого були пошкоджені через ймовірний саботаж у вересні.

"В умовах підвищеної невизначеності та на тлі пошкодження обох трубопроводів "Північного потоку-1", ця інвестиція була списана до нульової справедливої вартості станом на 31 грудня 2022 року", - підкреслили в E.ON.

Спочатку частка коштувала 1,2 мільярда євро (1,3 мільярда доларів), але наразі її вартість обнулили.

"На даний момент компанія-оператор зосереджується на питанні про те, як два зруйновані трубопроводи можна спочатку загерметизувати та осушити, щоб нитки не піддавалися корозії", — сказав Шпікер.

Раніше Reuters повідомляв, що підводні газопроводи "Північний потік" російська влада збирається запечатати та законсервувати, оскільки немає найближчих планів щодо їх ремонту чи відновлення.

"Чи буде зроблена спроба ремонту в якийсь момент у майбутньому... це абсолютно спекулятивне питання з сьогоднішньої точки зору. Це залежить від багатьох факторів - політичних, соціальних, економічних. Тільки час покаже", - заявив Шпікер.