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Энергетика
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За выходные сети АЗС существенно подняли цены на топливо

За выходные сети АЗС существенно подняли цены на топливо

Розничные сети АЗС в период с 20 по 23 мая повысили цены на бензин, дизтопливо и автогаз. Об этом сообщает Enkorr со ссылкой на данные ежедневного мониторинга консалтинговой группы “А-95”.

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Самая большая консолидированная сеть группы "Приват" ("Авиас", ANP, "Укрнафта" и другие – всего 1 540 станций) подняла цены на бензин и дизельное топливо на 6-12,70 грн/литр. В частности, бензин марки "А-95" подорожал до 50 грн/литр, "А-95+" – до 50,50 грн/литр и дизтопливо – до 57 грн/литр.

На Shell бензины марок А-95 и А95+ подорожали на 11,13 и 10,14 грн/литр, до 50,99 грн/литр и 52 00 грн/литр соответственно. Дизельное топливо в этой сети подорожало на 14,68 грн/литр, до 56,99 грн/литр.

SOCAR установила цену на дизтопливо на уровне 56,99 грн/литр (+1 грн/литр).

Фото 2 — За выходные сети АЗС существенно подняли цены на топливо
Изменение розничных цен на бензин и дизтопливо. Источник: Enkorr

Также со ссылкой на данные ежедневного мониторинга консалтинговой группы "А-95" Enkorr сообщает, что средняя цена на сжиженный газ на АЗС с 20 по 23 мая выросла на 20 копеек до 39,24 грн/литр.

Фото 3 — За выходные сети АЗС существенно подняли цены на топливо
Изменение цен на автогаз. Источник: Enkorr

Так, сеть АЗС  Mango выставила 43,99 грн/литр (+5 грн/литр к 20 мая). На станциях KLO и Авантаж продукт подорожал на 3,99 и 4 грн/литр, до 42,99 литр и 41,95 грн/литр соответственно.

Кроме того, на 0,40-1,2 грн/л подорожал автогаз и в сетях "БРСМ-Нафта", Shell, "Нефтек" и BVS.

Напомним, с момента отмены государственного регулирования цены на украинских АЗС существенно выросли. Заправится в Киеве можно на нескольких АЗС.

17 мая Кабинет министров Украины приостановил государственное регулирование цен на топливо. С операторами рынка достигнута договоренность о максимальной стоимости бензина и дизельного топлива на АЗС.

Отметим, Украина столкнулась с большим дефицитом топлива на АЗС. Заправиться бензином А-95 обычным водителям стало почти невозможно. Крупные сети АЗС продавали топливо или по талонам, или вовсе заправляли только экстренные службы.

Автор:
Степан Крьока