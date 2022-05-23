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Енергетика
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За вихідні мережі АЗС суттєво підняли ціни на пальне

За вихідні мережі АЗС суттєво підняли ціни на пальне

Роздрібні мережі АЗС у період з 20 по 23 травня підвищили ціни на бензин, дизпаливо та автогаз. Про це повідомляє Enkorr із посиланням на дані щоденного моніторингу консалтингової групи "А-95".

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Найбільша консолідована мережа групи "Приват" ("Авіас", ANP, "Укрнафта" та інші – лише 1 540 станцій) підняла ціни на бензин та дизельне паливо на 6-12,70 грн/літр. Зокрема, бензин марки "А-95" подорожчав до 50 грн/літр, "А-95+" – до 50,50 грн/літр та дизпаливо – до 57 грн/літр.

На Shell бензини марок А-95 та А95+ подорожчали на 11,13 та 10,14 грн/літр, до 50,99 грн/літр та 52 00 грн/літр відповідно. Дизельне паливо у цій мережі подорожчало на 14,68 грн/літр, до 56,99 грн/літр.

SOCAR встановила ціну на дизпальне на рівні 56,99 грн/літр (+1 грн/літр).

Фото 2 — За вихідні мережі АЗС суттєво підняли ціни на пальне
Зміна роздрібних цін на бензин та дизпаливо. Джерело: Enkorr

Також із посиланням на дані щоденного моніторингу консалтингової групи "А-95" Enkorr повідомляє, що середня ціна на скраплений газ на АЗС з 20 по 23 травня зросла на 20 копійок до 39,24 грн/літр.

Фото 3 — За вихідні мережі АЗС суттєво підняли ціни на пальне
Зміни цін на автогаз. Джерело: Enkorr

Так, мережа АЗС Mango виставила 43,99 грн/літр (+5 грн/літр на 20 травня). На станціях KLO та Авантаж продукт подорожчав на 3,99 і 4 грн/літр, до 42,99 літра та 41,95 грн/літр відповідно.

Крім того, на 0,40-1,2 грн/л подорожчав автогаз і в мережах "БРСМ-Нафта", Shell, "Нафта" та BVS.

Нагадаємо, з моменту скасування державного регулювання ціни на українські АЗС істотно зросли. Заправитися у Києві можна на кількох АЗС.

17 травня Кабінет Міністрів України   призупинив державне регулювання   ціни на паливо. З операторами ринку досягнуто домовленості щодо максимальної вартості бензину та дизельного палива на АЗС.

Зазначимо, що Україна зіткнулася з великим дефіцитом палива на АЗС. Заправитися бензином А-95 звичайним водіям стало майже неможливо. Великі мережі АЗС продавали паливо або по талонах, або заправляли тільки екстрені служби.

Автор:
Степан Крьока