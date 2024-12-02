Закон о повышении налогов начал действовать: сколько будет стоить топливо в декабре

Президент подписал закон о повышении налогов , поэтому ожидается, что его нормы начнут действовать уже с 1 декабря. Документ предусматривает требование к сети АЗС платить налог на прибыль авансом, что заставит увеличивать цены мелких игроков рынка топливного ритейла. Кроме этого рынок готовится к необходимости хранить запасы горючего, а также очередному повышению акцизов на топливо. Однако эти факторы скажутся на стелах АЗС только в следующем году, а декабрь будет для водителей достаточно спокойным.

В конце прошлой недели цены на нефть снизились на фоне ослабления рисков снижения поставок из-за конфликта между Израилем и Хезболлой. Начавшее действовать соглашение о прекращении огня 27 ноября снизило премию за риски для поставщиков нефти, несмотря на то, что обе стороны обвиняли друг друга в нарушении условий перемирия. Картель ОПЕК перенес заседание, на котором должно быть решена дальнейшая судьба политики сокращения добычи с 1 на 5 декабря.

По состоянию на вечер пятницы 29 ноября по сравнению с предыдущим днем январские фьючерсы эталонной марки Brent подешевели на $0,94 за баррель или на 1,29% до $71,84 за баррель, а в январские фьючерсы американской марки нефти West Texas Intermediate подешевели на $0,72 за баррель или на 1,05% до $68 долларов за баррель. За неделю нефть обеих марок подешевела более чем на 3%.

Между тем Международное энергетическое агентство (МЭА), опубликовало прогноз согласно которому в 2025 году избыточное предложение составит как минимум 1 млн баррелей в сутки или 1% от мирового производства даже при условии, что ОПЕК продолжит политику ограничения добычи.

Трейдеры готовятся замораживать оборотные средства в запасах топлива

По данным консалтингового агентства "Нафторынок" по состоянию на 29 ноября по сравнению с 22 ноября средняя оптовая цена дизельного горючего в Украине снизилась на 25 коп./л или на 0,6% до 43,63 грн/л. Удешевление дизеля обусловлено снижением котировок дизеля в странах Европейского союза: в северо-западных портах котировки снизились на $6-8/тонна до $673-680/тонна, а в портах Средиземного моря на $2-6/тонна до $668-685/тонна.

Средняя оптовая цена бензина А-95 29 ноября по сравнению с 22 ноября выросла на 10 коп./л до 45,92 грн/л.

На прошлой неделе сети АЗС ввели щедрые скидки в "черную пятницу". Большинство крупных сетей запустили акции с середины недели. Из-за этого с 27 по 29 ноября средняя цена на бензин А-95 на АЗС снизилась на 3,02 грн/л до 52,64 грн/л, а дизельное топливо подешевело на 2,2 грн/л до 49,53 грн/л. Однако после выходных цены на стелах вернулись к прежним показателям.

По словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина, первые недели декабря будут относительно спокойными, а с середины месяца рынок топлива ждет турбулентность вызванная тремя факторами. Во-первых, из-за начала действия нормы об авансовой уплате сетями АЗС налога на прибыль мелкие сети АЗС могут увеличить цену на топливо в пределах 1,5-2 грн/л, в то время как цена на АЗС больших сетей останется неизменной.

Во-вторых, с 24 декабря начнет действовать закон о минимальных запасах нефти и нефтепродуктов, принятый в конце 2023 года. Закон предусматривает создание запасов нефти и нефтепродуктов в объеме 90 дней среднесуточного чистого импорта или 61 день среднесуточного внутреннего потребления. По мнению Леушкина, даже если вынести за скобки риски поражения нефтебаз россиянами, формирование таких запасов потребует у трейдеров дополнительной заморозки оборотного капитала и дополнительных расходов, которые будут пытаться перевести сети на конечного потребителя.

Кроме этого сети будут готовиться к тому, что с 1 января акцизы на бензин вырастут с €242,6/тонна до €271,7/тонна, на дизель вырастут с €177,6/тонна до €215,7/тонна, а на автогаз со €165/тонна до €193/тонна. Однако этот фактор отыгрывает на стелах уже в январе.

В декабре отсутствуют экономические предпосылки для повышения цен на стелах АЗС. К тому же после 24 января на рынке начинается мертвый сезон, когда потребление минимально. Разве что все крупные игроки договорятся между собой, чтобы подготовиться к новым акцизам и необходимости хранить запасы топлива Дмитрий Леушкин Основатель группы компаний "Прайм"

Таким образом, на следующей неделе цены на бензин и дизтопливо будут относительно стабильными, однако отдельные сети АЗС могут продлить акции к "черной пятницы". В декабре тоже не ожидается увеличение цен на стеллах большинства АЗС, за исключением мелких сетей, вынужденных поднять цену на 1,5-2 грн/л, чтобы заплатить авансом налог на прибыль.

Рынок автогаза вошел в сезон низкого потребления

По данным "Нафторынка", в течение 1-27 ноября импорт автогаза в Украину составил 62,4 тыс. тонн или 2,3 тыс. тонн в сутки, что соответствует показателям за аналогичный период октября. По состоянию на 29 ноября, по сравнению с 28 ноября, средняя оптовая цена пропан-бутана в Украине на условиях самовывоза снизилась на 263 грн/тонна до 55,246 грн/тонна ($817/т без налогов).

На АЗС скидки на автогаз в "черную пятницу" с середины прошлой недели в среднем составили 1,12 грн/л. А средняя цена пропан-бутана на стелах АЗС на 29 ноября по сравнению с 22 ноября снизилась на 44 коп./л до 34,05 грн/л.

По словам основателя Sintonec LPG Михаила Шубана, на оптовом рынке ожидается дальнейшее снижение цены, поскольку котировки, которые Sonatrach установила на декабрь цены на пропан и бутан на уровне $585/тонна, что на $10-15/тонна ниже ноябрьской цены. Кроме того, в Европе заканчивается сезон активного потребления газа, что дополнительно давит на цены.

В Украину сейчас поступает достаточно много дешевого ресурса из Средиземноморья. Так что мы ожидаем дальнейшее снижение оптовых цен. Но это удешевление будет сдерживаться перспективой повышения акцизов с 1 января. Михаил Шубан Основатель системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG

Таким образом, на следующей неделе цены на автогаз на украинских АЗС останутся стабильными. В декабре есть предпосылки для небольшого снижения цен из-за снижения спроса и цен на внешних рынках, но этот фактор может быть нивелирован будущим повышением акцизов.

Цены на горючее в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизтопливо, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 57,99 54,99 36,99 WOG 57,99 54,99 36,99 Socar 58,99 55,99 36,99 Motto 52,95 49,95 33,45 БРСМ-Нефть 53,99 49,99 32,99

Данные: приложения сетей АЗС.