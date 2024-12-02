Закон про підвищення податків почав діяти: скільки коштуватиме пальне у грудні

Президент підписав закон про підвищення податків , тож очікується що його норми почнуть діяти вже з 1 грудня. Документ передбачає вимогу до мереж АЗС платити податок на прибуток авансом, що змусить збільшувати ціни на пальне дрібних гравців ринку паливного ритейлу. Крім цього ринок готується до вимоги зберігати запаси пального, а також чергового підвищення акцизів на пальне. Однак ці фактори позначаться на стелах АЗС лише у наступному році, а грудень обіцяє бути для водіїв достатньо спокійним.

Наприкінці минулого тижня ціни на нафту знизились на фоні послаблення ризиків щодо зниження постачання через конфлікт між Ізраїлем та Хезболлою. Угода про припинення вогню що почала діяти 27 листопада знизила премію за ризики для постачальників нафти, попри те, що обидві сторони звинувачували одна одну в порушенні умов перемир'я. Картель ОПЕК переніс засідання, на якому має бути вирішена подальша доля політики скорочення видобутку з 1 на 5 грудня.

Станом на вечір п'ятниці 29 листопада порівняно з попереднім днем січневі ф’ючерси еталонної марки Brent здешевшали на $0,94 за барель або на 1,29% до $71,84 за барель, а січневі ф’ючерси американської марки нафти West Texas Intermediate здешевшали на $0,72 за барель або на 1,05% до $68 доларів за барель. За тиждень нафта обидвох марок здешевшала більш як на 3%.

Тим часом Міжнародна енергетична агенція (МЕА), опублікувала прогноз за яким у 2025 році надлишкова пропозиція складе як мінімум 1 млн барелів на добу або 1% від світового виробництва навіть за умови, що ОПЕК продовжить політику обмеження видобутку.

Трейдери готуються заморожувати обігові кошти в запасах пального

За даними консалтингового агентства "Нафторинок" станом на 29 листопада порівняно з 22 листопада середня гуртова ціна дизельного пального в Україні знизилась на 25 коп./л або на 0,6% до 43,63 грн/л. Здешевшання дизелю зумовлено зниженням котирувань дизелю в країнах Європейського союзу: в північо-західних портах котирування знизились на $6-8/тонна до $673-680/тонна, а в портах Середземного моря на $2-6/тонна до $668-685/тонна.

Середня гуртова ціна на бензин А-95 29 листопада порівняно з 22 листопада зросла на 10 коп./л до 45,92 грн/л.

На минулому тижні мережі АЗС запровадили щедрі знижки до "чорної п'ятниці". Більшість великих мереж запустили акції з середини тижня. Через це з 27 по 29 листопада середня ціна на бензин А-95 на АЗС знизилися на 3,02 грн/л до 52,64 грн/л, а дизельне пальне здешевшало на 2,2 грн/л до 49,53 грн/л. Проте після вихідних ціни на стелах повернулися до колишніх показників.

За словами засновника групи компаній "Прайм" Дмитра Льоушкіна, перші тижні грудня будуть відносно спокійними, з середини місяця на ринок пального чекає турбулентність спричинена трьома факторами. По-перше, через початок дії норми про авансову сплату мережами АЗС податку на прибуток дрібні мережі АЗС можуть збільшити ціну на пальне в межах 1,5-2 грн/л, тоді як ціна на АЗС великих мереж залишиться незмінною.

По-друге, з 24 грудня почне діяти закон про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів, що був ухвалений наприкінці 2023 року. Закон передбачає створення запасів нафти та нафтопродуктів обсягом 90 днів середньодобового чистого імпорту або 61 день середньодобового внутрішнього споживання. На думку Льоушкіна, навіть якщо винести за дужки ризики ураження нафтобаз росіянами, формування таких запасів потребуватиме у трейдерів додаткового замороження оборотного капіталу та додаткових витрат, які мережі намагатимуться перекласти на кінцевого споживача.

Крім цього мережі готуватимуться до того, що з 1 січня акцизи на бензин зростуть з €242,6/тонна до €271,7/тонна, на дизель зростуть з €177,6/тонна до €215,7/тонна, а на автогаз з €165/тонна до €193/тонна. Проте цей фактор відіграє на стелах вже в січні.

В грудні немає економічних передумов для підвищення цін на стелах АЗС. До того ж після 24 січня на ринку починається мертвий сезон, коли споживання мінімальне. Хіба що всі великі гравці домовляться між собою, щоб підготуватися до нових акцизів та необхідності зберігати запаси палива Дмитро Льоушкін Засновник групи компаній "Прайм"

Таким чином на наступному тижні ціни на бензин та дизпаливо будуть відносно стабільними, проте окремі мережі АЗС можуть продовжити акції до чорної п'ятниці. В грудні теж не очікується збільшення цін на більшості АЗС, за вийнятком дрібних мереж, котрі будуть змушені підняти ціну на 1,5-2 грн/л, щоб заплатити авансом податок на прибуток.

Ринок автогазу увійшов в сезон низького споживання

За даними "Нафторинку" протягом 1-27 листопада імпорт автогазу в Україну склав 62,4 тис. тонн або 2,3 тис. тонн на добу, що відповідає показникам за аналогічний період жовтня. Станом на 29 листопада порівняно з 28 листопада середня гуртова ціна пропан-бутану в Україні на умовах самовивозу знизилась на 263 грн/тонна до 55,246 грн/тонна ($817/т без податків).

На АЗС знижки на автогаз до "чорної п'ятниці" з середини минулого тижня в середньому склали 1,12 грн/л. А середня ціна пропан-бутану на стелах АЗС станом на 29 листопада порівняно з 22 листопада знизилась на 44 коп./л до 34,05 грн/л.

За словами засновника Sintonec LPG Михайла Шубана, на гуртовому ринку очікується подальше зниження ціни, оскільки котирування, які Sonatrach встановила на грудень ціни на пропан та бутан на рівні $585/тонна, що на $10-15/тонна нижче ніж листопадова ціна. Окрім того, в Європі закінчується сезон активного споживання газу що додатково тисне на ціни.

В Україну зараз надходить досить багато дешевого ресурсу з Середземномор'я. Тож ми очікуємо подальше зниження гуртових цін. Але це здешевшання буде стримуватись перспективою підвищення акцизів з 1 січня Михайло Шубан Засновник системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG

Таким чином, на наступному тижні ціни на автогаз на українських АЗС залишаться стабільними. У грудні є передумова до невеликого зниження цін через зниження попиту та цін на зовнішніх ринках, але цей фактор може бути нівельований майбутнім підвищенням акцизів.

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 57,99 54,99 36,99 WOG 57,99 54,99 36,99 Socar 58,99 55,99 36,99 Motto 52,95 49,95 33,45 БРСМ-Нафта 53,99 49,99 32,99

Дані: застосунки мереж АЗС.