Криптовалютная биржа Binance в понедельник прекратила вывод биткойнов, ссылаясь на большие объемы. Сейчас на бирже работают над исправлением этого, чтобы как можно быстрее возобновит вывод криптовалюты.

Об этом сообщает Reuters.

"Большой объем транзакций снятия с Binance все еще ожидает рассмотрения, поскольку наши установленные комиссии не предусмотрели недавнего резкого роста комиссии за биткойны," - сообщили на бирже Binance, имея в виду платежи майнерам cyrpto, которые обрабатывают транзакции в блокчейне.

В марте Binance, крупнейшая в мире криптобиржа, приостановила депозиты и снятие средств из-за технических проблем. Биткойн упал примерно на 1% до $28 191, что является самым низким показателем почти за неделю.

Кроме того, Министерство юстиции США расследует возможность использования россиянами компании Binance Holdings для обхода санкций путем перечисления средств через крупнейшую в мире криптовалютную биржу.

Российские издания, контролируемые правительством страны-агрессора, сообщают, что крупнейшая криптобиржа Binance упразднила ограничения на предельную стоимость активов на балансе криптогаманцев, принадлежащих гражданам РФ.