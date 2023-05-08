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Binance временно приостанавливает вывод биткойнов из-за больших объемов
Криптовалютная биржа Binance в понедельник прекратила вывод биткойнов, ссылаясь на большие объемы. Сейчас на бирже работают над исправлением этого, чтобы как можно быстрее возобновит вывод криптовалюты.
Об этом сообщает Reuters.
"Большой объем транзакций снятия с Binance все еще ожидает рассмотрения, поскольку наши установленные комиссии не предусмотрели недавнего резкого роста комиссии за биткойны," - сообщили на бирже Binance, имея в виду платежи майнерам cyrpto, которые обрабатывают транзакции в блокчейне.
В марте Binance, крупнейшая в мире криптобиржа, приостановила депозиты и снятие средств из-за технических проблем. Биткойн упал примерно на 1% до $28 191, что является самым низким показателем почти за неделю.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, Министерство юстиции США расследует возможность использования россиянами компании Binance Holdings для обхода санкций путем перечисления средств через крупнейшую в мире криптовалютную биржу.
Российские издания, контролируемые правительством страны-агрессора, сообщают, что крупнейшая криптобиржа Binance упразднила ограничения на предельную стоимость активов на балансе криптогаманцев, принадлежащих гражданам РФ.