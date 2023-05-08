Binance тимчасово призупиняє виведення біткойнів через великі обсяги

Криптовалютна біржа Binance в понеділок припинила виведення біткойнів, посилаючись на великі обсяги. Наразі на біржі працюють над виправленням цього аби якнайшвидше відновить виведення криптовалюти.

Про це повідомляє Reuters.

"Великий обсяг транзакцій зняття з Binance все ще очікує на розгляд, оскільки наші встановлені комісії не передбачили нещодавнього різкого зростання комісії за біткойни," - повідомили на біржі Binance, маючи на увазі платежі майнерам cyrpto, які обробляють транзакції в блокчейні.

У березні Binance, найбільша у світі криптобіржа, призупинила депозити та зняття коштів через технічні проблеми. Біткойн впав приблизно на 1% до $28 191, що є найнижчим показником майже за тиждень.

Окрім цього, Міністерство юстиції США розслідує можливість використання росіянами компанії Binance Holdings для обходу санкцій шляхом перерахування коштів через найбільшу у світі криптовалютну біржу.

Російські видання, що контролюються урядом країни-агресора, повідомляють, що найбільша криптобіржа Binance скасувала обмеження на граничну вартість активів на балансі криптогаманців, що належать громадянам РФ.