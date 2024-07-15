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Доллар подошел к 41 грн. Валютный рынок проходит психологическую проверку и готовится к новой девальвации?
На второй неделе июля официальный курс НБУ вырос на 34 копейки: с 40,54 до 40,88 грн/$. Эксперты говорят, что нацвалюта на межбанке тестирует новый психологический уровень 41 грн/$ под наблюдением регулятора. Так что планирует ли гривня продолжить весеннюю девальвацию, пока сложно понять, говорят экономисты, но уверены: ажиотажных колебаний не стоит ждать.
- Как НБУ проводил валютные интервенции
- Куда двигалась нацвалюта на второй неделе июля
- Что происходило с курсом нацвалюты с 8 по 14 июля
- Что ждет курс нацвалюты с 15 по 21 июля
- Как будет меняться курс гривни к осени
Как НБУ проводил валютные интервенции
На неделе с 8 по 14 июля НБУ традиционно осуществил валютные интервенции:
- купил $0,25 млн.
- продал $532,36 млн.
То есть за этот период золотовалютные резервы снизились на $532,11 млн.
Для понимания: неделей ранее регулятор продал $631,7 млн.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Куда двигалась нацвалюта на второй неделе июля
В период с 8 по 14 июля, по данным "Укрдилинг", курс нацвалюты на межбанке колебался так:
- 8 июля гривня была в диапазоне 40,72–40,74 грн/$.
- 12 июля она достигла следующих показателей 40,88-40,93 грн/$.
Таким образом, за неделю нацвалюта выросла на 16–19 коп.
Если говорить о наличном рынке, здесь, по данным finance.ua, были следующие изменения:
- 8 июля гривню можно было продать или купить по 40,47–41,01 грн/$.
- 12 июля нацвалюта была на уровне 40,68–41,25 грн/$.
В результате курс подорожал на 21–24 коп.
Что происходило с курсом нацвалюты с 8 по 14 июля
Как объясняет финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии Delo.ua, вторая неделя июля прошла под флагом ослабления гривни. В этот период доллар подорожал как на межбанке, так и на наличном рынке. В результате курс держится в фарватере общих безналичных тенденций с опережением на 20–30 коп.
"В четверг, 11 июля, рынок достиг психологической отметки 41 грн за доллар, а уже в пятницу, 12 июля, закрепился выше этой отметки, но не удержался и до завершения торгов ушел ниже 41 грн/$. При этом к четвергу спрос на межбанке не было настолько высоким, чтобы спровоцировать такое движение.
По мнению эксперта, сейчас ситуация на валютном рынке выглядит более как контролируемая плавная девальвация за отметку 41 грн/$.
"Еще один фактор, который нужно отметить, это решение НБУ в среду, 10 июля, смягчить некоторые валютные ограничения. По крайней мере, пересечение психологической отметки произошло именно под сопровождение решения НБУ", - говорит Шевчишин.
Напомним, регулятор внес следующие изменения :
- расширил перечень товаров оборонного назначения, которые могут покупать за границей за валюту физические лица-волонтеры.
- актуализировал валютные ограничения, помогающие привлекать частный капитал.
- обеспечил возможность бизнеса платить сборы за действия, связанные с охраной прав на объекты права интеллектуальной собственности, включая оплату услуг, предоставляемых патентными ведомствами других стран, и услуг патентных поверенных за границей.
Андрей Шевчишин уверен, что на валютный рынок тоже негативно влияет:
- глубоко отрицательный внешний баланс в торговле товарами и услугами, ухудшающийся на фоне энергетического дефицита.
- инфляция на фоне повышения тарифов на электроэнергию, перенос растущих затрат производителей на конечного потребителя, ускорилась в июне до 2,2% по сравнению с маем.
- Минэкономики оценили ВВП в июне на уровне 1,1% на фоне энергетического дефицита, а также отметили стремительное замедление показателя по отношению к предыдущим месяцам: в мае ВВП вырос на 3,7%, в апреле – на 4,3%.
Что ждет курс нацвалюты с 15 по 21 июля
Аналитик Андрей Шевчишин говорит, что валютный рынок будет опробовать новый торговый коридор – это 40,6-41,6 грн за доллар.
Также на курс нацвалюты будут влиять переговоры с кредиторами, которые должны завершиться к августу. "Дело в том, что 1 августа, кроме платежа процентов по евробондам с погашением в 2026 году, Украина должна заплатить держателям ВВП-варрантов около $210 млн. Поэтому этот фактор очень важен для валютного рынка", - говорит Шевчишин.
Как будет меняться курс гривни к осени
Начальник департамента казначейства банка "Глобус" Тарас Лесовой в комментарии Delo.ua отмечает, что середина июля - это продолжение периода "летней стабильности" на валютном рынке. То есть, в этот период наблюдается "нерушимость" имеющихся трендов: курсовые изменения будут происходить попеременно посредством роста и снижения, а курсовые "коридоры" останутся "июньскими".
"В середине июля стоит ожидать курс нацвалюты на межбанке в пределах 40-41 грн/$, а на наличном рынке в коридоре 40-41,2 грн/$ ", – говорит Лесовой.
В то же время давление инфляции на рынок будет только накапливаться, а основные валютные изменения следует уже ожидать ближе к осени, то есть, со второй половины августа, говорит банкир.
"Однако вряд ли украинцы увидят что-то резкое: благодаря режиму "управляемой гибкости" регулятор сможет избежать любых неконтролируемых ажиотажных процессов, уравновешивая спрос и предложение из-за объемов валютных вливаний на рынок", - отмечает эксперт.
По словам Тараса Лесового, важным для понимания будущей ситуации на рынке также может стать аналогия с апрелем-маем, когда девальвация гривни суммарно составила 4%. Нечто подобное может произойти в сентябре-октябре, не исключает эксперт.
"Напомню, что к концу года ожидаемый курс доллара может составить 42,1 грн. Поэтому можно предположить, что именно со второй половины августа и до конца сентября на рынке будут сформированы новые валютные коридоры, которые будут совпадать с экономическим прогнозом в 41-42 грн/ $", – отмечает банкир.
Скорее всего, рост курсов валют осенью не произойдет внезапно: как и весной, этот процесс может затянуться на определенное время, а ежедневные курсовые изменения изо дня в день "будут добавлять" в существующие курсы в буквальном смысле несколько десятков копеек, акцентирует Лесовой.