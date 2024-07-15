Доллар подошел к 41 грн. Валютный рынок проходит психологическую проверку и готовится к новой девальвации?

На второй неделе июля официальный курс НБУ вырос на 34 копейки: с 40,54 до 40,88 грн/$. Эксперты говорят, что нацвалюта на межбанке тестирует новый психологический уровень 41 грн/$ под наблюдением регулятора. Так что планирует ли гривня продолжить весеннюю девальвацию, пока сложно понять, говорят экономисты, но уверены: ажиотажных колебаний не стоит ждать.

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Как НБУ проводил валютные интервенции

На неделе с 8 по 14 июля НБУ традиционно осуществил валютные интервенции:

купил $0,25 млн.

продал $532,36 млн.

То есть за этот период золотовалютные резервы снизились на $532,11 млн.

Для понимания: неделей ранее регулятор продал $631,7 млн.

Куда двигалась нацвалюта на второй неделе июля

В период с 8 по 14 июля, по данным "Укрдилинг", курс нацвалюты на межбанке колебался так:

8 июля гривня была в диапазоне 40,72–40,74 грн/$.

12 июля она достигла следующих показателей 40,88-40,93 грн/$.

Таким образом, за неделю нацвалюта выросла на 16–19 коп.

Если говорить о наличном рынке, здесь, по данным finance.ua, были следующие изменения:

8 июля гривню можно было продать или купить по 40,47–41,01 грн/$.

12 июля нацвалюта была на уровне 40,68–41,25 грн/$.

В результате курс подорожал на 21–24 коп.

Что происходило с курсом нацвалюты с 8 по 14 июля

Как объясняет финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии Delo.ua, вторая неделя июля прошла под флагом ослабления гривни. В этот период доллар подорожал как на межбанке, так и на наличном рынке. В результате курс держится в фарватере общих безналичных тенденций с опережением на 20–30 коп.

"В четверг, 11 июля, рынок достиг психологической отметки 41 грн за доллар, а уже в пятницу, 12 июля, закрепился выше этой отметки, но не удержался и до завершения торгов ушел ниже 41 грн/$. При этом к четвергу спрос на межбанке не было настолько высоким, чтобы спровоцировать такое движение.

По мнению эксперта, сейчас ситуация на валютном рынке выглядит более как контролируемая плавная девальвация за отметку 41 грн/$.

"Еще один фактор, который нужно отметить, это решение НБУ в среду, 10 июля, смягчить некоторые валютные ограничения. По крайней мере, пересечение психологической отметки произошло именно под сопровождение решения НБУ", - говорит Шевчишин.

Напомним, регулятор внес следующие изменения :

расширил перечень товаров оборонного назначения, которые могут покупать за границей за валюту физические лица-волонтеры.

актуализировал валютные ограничения, помогающие привлекать частный капитал.

обеспечил возможность бизнеса платить сборы за действия, связанные с охраной прав на объекты права интеллектуальной собственности, включая оплату услуг, предоставляемых патентными ведомствами других стран, и услуг патентных поверенных за границей.

Андрей Шевчишин уверен, что на валютный рынок тоже негативно влияет:

глубоко отрицательный внешний баланс в торговле товарами и услугами, ухудшающийся на фоне энергетического дефицита.

инфляция на фоне повышения тарифов на электроэнергию, перенос растущих затрат производителей на конечного потребителя, ускорилась в июне до 2,2% по сравнению с маем.

Минэкономики оценили ВВП в июне на уровне 1,1% на фоне энергетического дефицита, а также отметили стремительное замедление показателя по отношению к предыдущим месяцам: в мае ВВП вырос на 3,7%, в апреле – на 4,3%.

Что ждет курс нацвалюты с 15 по 21 июля

Аналитик Андрей Шевчишин говорит, что валютный рынок будет опробовать новый торговый коридор – это 40,6-41,6 грн за доллар.

"Если принять то, что ослабление гривни на второй неделе июля произошло под наблюдением НБУ, соответственно, рынок в колебаниях будет пытаться нащупать зону, где регулятор выйдет с покупкой валюты, что будет сигналом для нового нижнего предела для курса. Соответственно, нарастающие валютные интервенции будут сигнализировать верхний предел коридора". Андрей Шевчишин финансовый аналитик

Также на курс нацвалюты будут влиять переговоры с кредиторами, которые должны завершиться к августу. "Дело в том, что 1 августа, кроме платежа процентов по евробондам с погашением в 2026 году, Украина должна заплатить держателям ВВП-варрантов около $210 млн. Поэтому этот фактор очень важен для валютного рынка", - говорит Шевчишин.

Как будет меняться курс гривни к осени

Начальник департамента казначейства банка "Глобус" Тарас Лесовой в комментарии Delo.ua отмечает, что середина июля - это продолжение периода "летней стабильности" на валютном рынке. То есть, в этот период наблюдается "нерушимость" имеющихся трендов: курсовые изменения будут происходить попеременно посредством роста и снижения, а курсовые "коридоры" останутся "июньскими".

"В середине июля стоит ожидать курс нацвалюты на межбанке в пределах 40-41 грн/$, а на наличном рынке в коридоре 40-41,2 грн/$ ", – говорит Лесовой.

В то же время давление инфляции на рынок будет только накапливаться, а основные валютные изменения следует уже ожидать ближе к осени, то есть, со второй половины августа, говорит банкир.

"Однако вряд ли украинцы увидят что-то резкое: благодаря режиму "управляемой гибкости" регулятор сможет избежать любых неконтролируемых ажиотажных процессов, уравновешивая спрос и предложение из-за объемов валютных вливаний на рынок", - отмечает эксперт.

По словам Тараса Лесового, важным для понимания будущей ситуации на рынке также может стать аналогия с апрелем-маем, когда девальвация гривни суммарно составила 4%. Нечто подобное может произойти в сентябре-октябре, не исключает эксперт.

"Напомню, что к концу года ожидаемый курс доллара может составить 42,1 грн. Поэтому можно предположить, что именно со второй половины августа и до конца сентября на рынке будут сформированы новые валютные коридоры, которые будут совпадать с экономическим прогнозом в 41-42 грн/ $", – отмечает банкир.

Скорее всего, рост курсов валют осенью не произойдет внезапно: как и весной, этот процесс может затянуться на определенное время, а ежедневные курсовые изменения изо дня в день "будут добавлять" в существующие курсы в буквальном смысле несколько десятков копеек, акцентирует Лесовой.