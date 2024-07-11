НБУ аннулировал лицензии 8 небанков

Национальный банк Украины аннулировал лицензии на предоставление финансовых услуг на основании поданных заявлений восьми небанковским финансовым учреждениям, семь из которых исключил из Государственного реестра финансовых учреждений, а также согласовал сужение объема лицензий на деятельность финансовой компании на основании заявлений шести компаний.

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Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Решение аннулировать лицензии на основании поданных компаниями заявлений регулятором принято в отношении:

ПО "ЛОМБАРД "АГАТ" КУСТИКОВ В. М. И КОМПАНИЯ" (ЕГРПОУ 39875020) и ПО "ЛОМБАРД-ЮА" КОВАЛЕНКО, КИРПИЧЕВА И КОМПАНИЯ" (ЕГРПОУ 41477318) - на деятельность 1 : предоставление средств и банковских металлов в кредит в виде ломбардных кредитов;

ООО "АВТО-ЛИЗИНГ" (ЕГРПОУ 42278777) – на деятельность финансовой компании с правом осуществлять деятельность по предоставлению услуги финансового лизинга;

ООО "УНИВЕРСАЛЬНАЯ ФАКТОРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" (ЕГРПОУ 39319150) - на деятельность финансовой компании с правом осуществлять деятельность по предоставлению таких финансовых услуг, как: предоставление средств и банковских металлов в кредит, факторинг;

ООО "ФК "ИНКОМ ГРУПП" (ЕГРПОУ 39837527) - на деятельность финансовой компании с правом осуществлять деятельность по предоставлению таких финансовых услуг, как: предоставление средств и банковских металлов в кредит, факторинг, финансовый лизинг;

ООО "ФК "А ФИНАНС" (ЕГРПОУ 41919171) - на деятельность финансовой компании с правом осуществлять деятельность по предоставлению средств и банковских металлов в кредит.

В НБУ отмечают, что ООО "ФК "А ФИНАНС" после аннулирования лицензии на деятельность финансовой компании остается внесенным в Государственный реестр финансовых учреждений и имеет право осуществлять валютные операции в части торговли валютными ценностями в наличной форме на основании соответствующей лицензии.

Остальные компании (ПО "ЛОМБАРД "АГАТ" КУСТИКОВ В. М. И КОМПАНИЯ", ПО "ЛОМБАРД-ЮА" КОВАЛЕНКО, КИРПИЧЕВАЯ И КОМПАНИЯ", ООО "АВТО-ЛИЗИНГ", ООО "УНИВЕРСАЛЬНАЯ ФАКТОРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" ГРУП”) исключен из Государственного реестра финансовых учреждений в связи с аннулированием лицензий на вид деятельности по предоставлению финансовых услуг

Кроме того, НБУ также аннулировал лицензии на осуществление деятельности кредитного союза и исключил из Государственного реестра финансовых учреждений на основании заявлений компаний:

КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ “БЕРЕГИНЯ” (ЕГРПОУ 20144445), который имел упрощенную лицензию на осуществление деятельности кредитного союза с правом предоставления средств и банковских металлов в кредит. Объем активов союза по состоянию на 01 января 2024 составил 198,43 тыс. грн (0,014% от общего объема активов кредитных союзов на эту дату), обязательств – 49,23 тыс. грн (0,0066%);

КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ "ДЕЙСТВИЕ" (ЕГРПОУ 26034387), который имел стандартную лицензию на осуществление деятельности кредитного союза с правом предоставления средств и банковских металлов в кредит и привлечения средств и банковских металлов, подлежащих возврату. Объем активов союза по состоянию на 01 января 2024 составил 2 408,78 тыс. грн (0,17% от общего объема активов кредитных союзов по состоянию на эту дату), обязательств – 1 780,12 тыс. грн (0,24% ).

Сужение объема лицензий

Национальный банк согласовал изменения объема лицензии на деятельность финансовой компании, в частности, на основании заявлений компаний:

ООО "РЕАЛАЙНС ФИНАНС" (ЕГРПОУ 44544575), ООО "ФК "АЛЬТАРЕС ФИНАНС" (ЕГРПОУ 43272035), ООО "ФК "ИС-ФИНАНС" (ЕГРПОУ 44044670), ООО "ФК8 по такой лицензии услуги финансового лизинга;

ООО "СИСТЕМНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНСАЛТИНГ" (ЕГРПОУ 42483814) – исключение из такой лицензии услуги факторинга;

ООО "ФК "АЛЬТА КАПИТАЛ" (ЕГРПОУ 40270590) – исключение из такой лицензии услуг факторинга и финансового лизинга.

После изменения объема лицензии на деятельность финансовой компании ООО “РЕАЛАЙНС ФИНАНС” будет иметь право оказывать финансовую услугу факторингу, ООО “ФК “АЛЬТАРЕС ФИНАНС”, ООО “ФК “ИС-ФИНАНС”, ООО “ФК “МАНИБИГУТ” – предоставление средств и банковских металлов кредит и факторинг, ООО "СИСТЕМНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНСАЛТИНГ", ООО "ФК "АЛЬТА КАПИТАЛ" - предоставление средств и банковских металлов в кредит.

Напомним, в течение июня количество участников небанковского финансового рынка уменьшилось до 990 (с 1014 в мае), а количество банков сократилось на один – до 62.