НБУ анулював ліцензії 8 небанків

Національний банк України анулював ліцензії з надання фінансових послуг на підставі поданих заяв восьми небанківським фінансовим установам, сім з яких виключив з Державного реєстру фінансових установ, а також погодив звуження обсягу ліцензій на діяльність фінансової компанії на підставі заяв шести компаній.

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Про це повідомила пресслужба НБУ.

Зазначається, що рішення анулювати ліцензії на підставі поданих компаніями заяв регулятором прийнято стосовно:

ПТ “ЛОМБАРД “АГАТ” КУСТІКОВ В. М. І КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 39875020) та ПТ “ЛОМБАРД-ЮА” КОВАЛЕНКО, КИРПИЧОВА І КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 41477318) – на діяльність ломбарду з правом здійснювати діяльність з надання такої фінансової послуги, як: надання коштів та банківських металів у кредит у вигляді ломбардних кредитів;

ТОВ “АВТО-ЛІЗИНГ” (ЄДРПОУ 42278777) – на діяльність фінансової компанії з правом здійснювати діяльність з надання послуги фінансового лізингу;

ТОВ “УНІВЕРСАЛЬНА ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 39319150) – на діяльність фінансової компанії з правом здійснювати діяльність з надання таких фінансових послуг, як: надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг;

ТОВ “ФК “ІНКОМ ГРУП” (ЄДРПОУ 39837527) – на діяльність фінансової компанії з правом здійснювати діяльність з надання таких фінансових послуг, як: надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг, фінансовий лізинг;

ТОВ “ФК “А ФІНАНС” (ЄДРПОУ 41919171) – на діяльність фінансової компанії з правом здійснювати діяльність з надання коштів та банківських металів у кредит.

В НБУ зауважують, що ТОВ “ФК “А ФІНАНС” після анулювання ліцензії на діяльність фінансової компанії залишається внесеним до Державного реєстру фінансових установ та має право здійснювати валютні операції в частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі на підставі відповідної ліцензії.

Решту компаній (ПТ “ЛОМБАРД “АГАТ” КУСТІКОВ В. М. І КОМПАНІЯ”, ПТ “ЛОМБАРД-ЮА” КОВАЛЕНКО, КИРПИЧОВА І КОМПАНІЯ”, ТОВ “АВТО-ЛІЗИНГ”, ТОВ “УНІВЕРСАЛЬНА ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ”, ТОВ “ФК “ІНКОМ ГРУП”) виключено з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку із анулюванням ліцензій на вид діяльності з надання фінансових послуг

Крім того, НБУ також анулював ліцензії на здійснення діяльності кредитної спілки та виключив з Державного реєстру фінансових установ на підставі заяв компаній:

КРЕДИТНУ СПІЛКУ “БЕРЕГИНЯ” (ЄДРПОУ 20144445), яка мала спрощену ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки з правом надання коштів та банківських металів у кредит. Обсяг активів спілки станом на 01 січня 2024 року становив 198,43 тис. грн (0,014% від загального обсягу активів кредитних спілок на цю дату), зобов’язань – 49,23 тис. грн (0,0066%);

КРЕДИТНУ СПІЛКУ “ДІЯ” (ЄДРПОУ 26034387), яка мала стандартну ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки з правом надання коштів та банківських металів у кредит і залучення коштів та банківських металів, що підлягають поверненню. Обсяг активів спілки станом на 01 січня 2024 року становив 2 408,78 тис. грн (0,17% від загального обсягу активів кредитних спілок станом на цю дату), зобов’язань – 1 780,12 тис. грн (0,24%).

Звуження обсягу ліцензій

Національний банк погодив зміни обсягу ліцензії на діяльність фінансової компанії, зокрема на підставі заяв компаній:

ТОВ “РЕАЛАЙНС ФІНАНС” (ЄДРПОУ 44544575), ТОВ “ФК “АЛЬТАРЕС ФІНАНС” (ЄДРПОУ 43272035), ТОВ “ФК “ІС-ФІНАНС” (ЄДРПОУ 44044670), ТОВ “ФК “МАНІБІГУТ” (ЄДРПОУ 43086882) – виключення з такої ліцензії послуги фінансового лізингу;

ТОВ “СИСТЕМНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ” (ЄДРПОУ 42483814) – виключення з такої ліцензії послуги факторингу;

ТОВ “ФК “АЛЬТА КАПІТАЛ” (ЄДРПОУ 40270590) – виключення з такої ліцензії послуг факторингу та фінансового лізингу.

Після зміни обсягу ліцензії на діяльність фінансової компанії ТОВ “РЕАЛАЙНС ФІНАНС” матиме право надавати фінансову послугу факторингу, ТОВ “ФК “АЛЬТАРЕС ФІНАНС”, ТОВ “ФК “ІС-ФІНАНС”, ТОВ “ФК “МАНІБІГУТ” – надання коштів та банківських металів у кредит і факторинг, ТОВ “СИСТЕМНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ”, ТОВ “ФК “АЛЬТА КАПІТАЛ”– надання коштів та банківських металів у кредит.

Нагадаємо, протягом червня кількість учасників небанківського фінансового ринку зменшилася до 990 (із 1014 у травні), а кількість банків скоротилася на один – до 62.