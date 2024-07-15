Долар підійшов до 41 грн. Валютний ринок проходить психологічну перевірку та готується до нової девальвації?

На другому тижні червня офіційний курс НБУ виріс на 34 копійки: з 40,54 до 40,88 грн/$. Експерти кажуть, що нацвалюта на міжбанку тестує новий психологічний рівень 41 грн/$ під наглядом регулятора. Тож чи планує гривня продовжити весняну девальвацію, поки складно зрозуміти, кажуть економісти, але впевнені: ажіотажних коливань не варто чекати.

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Як НБУ проводив валютні інтервенції

На тижні з 8 до 14 липня НБУ традиційно здійснив валютні інтервенції:

купив $0,25 млн.

продав $532,36 млн.

Тобто, за цей період золотовалютні резерви знизились на $532,11 млн.

Для розуміння: тижнем раніше регулятор продав $631,7 млн.

Куди рухалась нацвалюта на другому тижні липня

У період з 8 до 14 липня, за даними "Укрдилинг", курс нацвалюти на міжбанку коливався так:

8 липня гривня була в диапазоні 40,72-40,74 грн/$.

12 липня вона дійшла до наступних показників 40,88-40,93 грн/$.

Таким чином, за тиждень нацвалюта зросла на 16-19 коп.

Якщо говорити про готівковий ринок, тут, за даними finance.ua, були такі зміни:

8 липня гривню можна було продати чи купити по 40,47-41,01 грн/$.

12 липня нацвалюта була на рівні 40,68-41,25 грн/$.

В результаті курс здорожчав на 21-24 коп.

Що відбувалось з курсом нацвалюти з 8 до 14 липня

Як пояснює фінансовий аналітик Андрій Шевчишин в коментарі Delo.ua, другий тиждень липня пройшов під стягом ослаблення гривні. В цей період долар подорожчав як на міжбанку, так й на готівковому ринку. В результаті курс тримається в фарватері загальних безготівкових тенденцій з випередженням на 20-30 коп.

"В четверг, 11 липня, ринок досяг психологічної позначки 41 грн за долар, а вже у п'ятницю, 12 липня, закріпився вище цієї позначки, але не втримався й к завершенню торгів уйшов нижче 41 грн/$. При цьому до четверга попит на міжбанку не був настільки високим, щоб спровокувати такий рух. Навіть більше, в понеділок, 8 липня, на ринку спостерігався профіцит валюти, тобто, продажів було більше, ніж купівлі", - пояснює Шевчишин.

На думку експерта, зараз ситуація на валютному ринку більш виглядає як контрольована плавна девальвація за позначку 41 грн/$.

"Ще один фактор, який потрібно відмітити, це рішення НБУ у середу, 10 липня, пом'якшити деякі валютні обмеження. Принаймі перетин психологічної позначки відбувся саме під супровід рішення НБУ", - говорить Шевчишин.

Нагадаємо, регулятор вніс такі зміни:

розширив перелік товарів оборонного призначення, які мають змогу купувати за кордоном за валюту фізичні особи-волонтери.

актуалізував валютні обмеження, що допоможуть залучати приватний капітал.

забезпечив можливість бізнесу сплачувати збори за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти права інтелектуальної власності, включаючи оплату послуг, які надаються патентними відомствами інших країн, і послуг патентних повірених за кордоном.

Андрій Шевчишин впевнений, що на валютний ринок також негативно впливає:

глибоко від’ємний зовнішній баланс в торгівлі товарами та послугами, який погіршується на тлі енергетичного дефіциту.

інфляція на фоні підвищення тарифів на електроенергію, перенесення зростаючих витрат виробників на кінцевового споживача, прискорилася у червні до 2,2%, у порівнянні із травнем.

Мінекономіки оцінили ВВП у червні на рівні 1,1% на тлі енергетичного дефіциту, а також відмітили стрімке сповільнення показника відносно попередніх місяців: у травні ВВП зріс на 3,7%, у квітні – на 4,3%.

Що чекає на курс нацвалюти з 15 до 21 липня

Аналітик Андрій Шевчишин каже, що валютний ринок буде випробувати новий торговий коридор - це 40,6-41,6 грн за долар.

"Якщо прийняти те, що послаблення гривні на другом тижні липня відбулося під наглядом НБУ, відповідно, ринок в коливаннях буде намагатися нащупати зону, де регулятор вийде з купівлею валюти, що буде сигналом для нової нижньої границі для курсу. Відповідно, нарастаючі валютні інтервенції будуть сигналізувати верхню границю коридору". Андрій Шевчишин фінансовий аналітик

Також на курс нацвалюти будуть впливати переговори України з кредиторами, які повинні завершитись до серпня. "Справа в тому, що 1-го серпня, окрім платежу відсотків за євробондами з погашенням у 2026 році, Україна має заплатити утримачам ВВП-варантів близько $210 млн. Тож цей фактор дуже важливий для валютного ринку", - каже Шевчишин.

Як змінюватиметься курс гривні до осені

Начальник департаменту казначейства банку "Глобус" Тарас Лєсовий в коментарі Delo.ua зазначає, що середина липня - це продовження періоду "літньої стабільності" на валютному ринку. Тобто, в цей період спостерігається “непорушність” наявних трендів: курсові зміни відбуватимуться поперемінно у вигляді зростання та зниження, а курсові “коридори” залишаться “червневими”.

"В середині липня варто очікувати курс нацвалюти на міжбанку в межах 40-41 грн/$, а на готівковому ринку в коридорі 40-41,2 грн/$", - говорить Лєсовий.

Водночас тиск інфляції на ринок лише накопичуватиметься, а основні валютні зміни варто вже очікувати ближче до осені, тобто, з другої половини серпня, каже банкір.

"Проте навряд чи українці побачать щось різке: завдяки режиму "керованої гнучкості", регулятор зможе уникнути будь-яких неконтрольованих ажіотажних процесів, врівноважуючи попит і пропозицію через обсяги валютних вливань на ринок", - зазначає експерт.

За словами Тараса Лєсового, важливим для розуміння майбутньої ситуації на ринку також може стати аналогія з квітнем-травнем, коли девальвація гривні сумарно склала 4%. Дещо подібне може відбутися у вересні-жовтні, не виключає експерт.

"Нагадаю, що на кінець року очікуваний курс долара може скласти 42,1 грн. Тому можна припустити, що саме з другої половини серпня і до кінця вересня на ринку будуть сформовані нові валютні коридори, які збігатимуться з економічним прогнозом у 41-42 грн/$", - зазначає банкір.

Скоріш за все, зростання курсів валют восени не відбудеться раптово: як й навесні, цей процес може затягнутися на певний час, а щоденні курсові зміни день за днем "додаватимуть" до наявних курсів в буквальному сенсі кількадесят копійок, акцентує Лєсовий.