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Долар підійшов до 41 грн. Валютний ринок проходить психологічну перевірку та готується до нової девальвації?
На другому тижні червня офіційний курс НБУ виріс на 34 копійки: з 40,54 до 40,88 грн/$. Експерти кажуть, що нацвалюта на міжбанку тестує новий психологічний рівень 41 грн/$ під наглядом регулятора. Тож чи планує гривня продовжити весняну девальвацію, поки складно зрозуміти, кажуть економісти, але впевнені: ажіотажних коливань не варто чекати.
- Як НБУ проводив валютні інтервенції
- Куди рухалась нацвалюта на другому тижні липня
- Що відбувалось з курсом нацвалюти з 8 до 14 липня
- Що чекає на курс нацвалюти з 15 до 21 липня
- Як змінюватиметься курс гривні до осені
Як НБУ проводив валютні інтервенції
На тижні з 8 до 14 липня НБУ традиційно здійснив валютні інтервенції:
- купив $0,25 млн.
- продав $532,36 млн.
Тобто, за цей період золотовалютні резерви знизились на $532,11 млн.
Для розуміння: тижнем раніше регулятор продав $631,7 млн.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Куди рухалась нацвалюта на другому тижні липня
У період з 8 до 14 липня, за даними "Укрдилинг", курс нацвалюти на міжбанку коливався так:
- 8 липня гривня була в диапазоні 40,72-40,74 грн/$.
- 12 липня вона дійшла до наступних показників 40,88-40,93 грн/$.
Таким чином, за тиждень нацвалюта зросла на 16-19 коп.
Якщо говорити про готівковий ринок, тут, за даними finance.ua, були такі зміни:
- 8 липня гривню можна було продати чи купити по 40,47-41,01 грн/$.
- 12 липня нацвалюта була на рівні 40,68-41,25 грн/$.
В результаті курс здорожчав на 21-24 коп.
Що відбувалось з курсом нацвалюти з 8 до 14 липня
Як пояснює фінансовий аналітик Андрій Шевчишин в коментарі Delo.ua, другий тиждень липня пройшов під стягом ослаблення гривні. В цей період долар подорожчав як на міжбанку, так й на готівковому ринку. В результаті курс тримається в фарватері загальних безготівкових тенденцій з випередженням на 20-30 коп.
"В четверг, 11 липня, ринок досяг психологічної позначки 41 грн за долар, а вже у п'ятницю, 12 липня, закріпився вище цієї позначки, але не втримався й к завершенню торгів уйшов нижче 41 грн/$. При цьому до четверга попит на міжбанку не був настільки високим, щоб спровокувати такий рух. Навіть більше, в понеділок, 8 липня, на ринку спостерігався профіцит валюти, тобто, продажів було більше, ніж купівлі", - пояснює Шевчишин.
На думку експерта, зараз ситуація на валютному ринку більш виглядає як контрольована плавна девальвація за позначку 41 грн/$.
"Ще один фактор, який потрібно відмітити, це рішення НБУ у середу, 10 липня, пом'якшити деякі валютні обмеження. Принаймі перетин психологічної позначки відбувся саме під супровід рішення НБУ", - говорить Шевчишин.
Нагадаємо, регулятор вніс такі зміни:
- розширив перелік товарів оборонного призначення, які мають змогу купувати за кордоном за валюту фізичні особи-волонтери.
- актуалізував валютні обмеження, що допоможуть залучати приватний капітал.
- забезпечив можливість бізнесу сплачувати збори за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти права інтелектуальної власності, включаючи оплату послуг, які надаються патентними відомствами інших країн, і послуг патентних повірених за кордоном.
Андрій Шевчишин впевнений, що на валютний ринок також негативно впливає:
- глибоко від’ємний зовнішній баланс в торгівлі товарами та послугами, який погіршується на тлі енергетичного дефіциту.
- інфляція на фоні підвищення тарифів на електроенергію, перенесення зростаючих витрат виробників на кінцевового споживача, прискорилася у червні до 2,2%, у порівнянні із травнем.
- Мінекономіки оцінили ВВП у червні на рівні 1,1% на тлі енергетичного дефіциту, а також відмітили стрімке сповільнення показника відносно попередніх місяців: у травні ВВП зріс на 3,7%, у квітні – на 4,3%.
Що чекає на курс нацвалюти з 15 до 21 липня
Аналітик Андрій Шевчишин каже, що валютний ринок буде випробувати новий торговий коридор - це 40,6-41,6 грн за долар.
Також на курс нацвалюти будуть впливати переговори України з кредиторами, які повинні завершитись до серпня. "Справа в тому, що 1-го серпня, окрім платежу відсотків за євробондами з погашенням у 2026 році, Україна має заплатити утримачам ВВП-варантів близько $210 млн. Тож цей фактор дуже важливий для валютного ринку", - каже Шевчишин.
Як змінюватиметься курс гривні до осені
Начальник департаменту казначейства банку "Глобус" Тарас Лєсовий в коментарі Delo.ua зазначає, що середина липня - це продовження періоду "літньої стабільності" на валютному ринку. Тобто, в цей період спостерігається “непорушність” наявних трендів: курсові зміни відбуватимуться поперемінно у вигляді зростання та зниження, а курсові “коридори” залишаться “червневими”.
"В середині липня варто очікувати курс нацвалюти на міжбанку в межах 40-41 грн/$, а на готівковому ринку в коридорі 40-41,2 грн/$", - говорить Лєсовий.
Водночас тиск інфляції на ринок лише накопичуватиметься, а основні валютні зміни варто вже очікувати ближче до осені, тобто, з другої половини серпня, каже банкір.
"Проте навряд чи українці побачать щось різке: завдяки режиму "керованої гнучкості", регулятор зможе уникнути будь-яких неконтрольованих ажіотажних процесів, врівноважуючи попит і пропозицію через обсяги валютних вливань на ринок", - зазначає експерт.
За словами Тараса Лєсового, важливим для розуміння майбутньої ситуації на ринку також може стати аналогія з квітнем-травнем, коли девальвація гривні сумарно склала 4%. Дещо подібне може відбутися у вересні-жовтні, не виключає експерт.
"Нагадаю, що на кінець року очікуваний курс долара може скласти 42,1 грн. Тому можна припустити, що саме з другої половини серпня і до кінця вересня на ринку будуть сформовані нові валютні коридори, які збігатимуться з економічним прогнозом у 41-42 грн/$", - зазначає банкір.
Скоріш за все, зростання курсів валют восени не відбудеться раптово: як й навесні, цей процес може затягнутися на певний час, а щоденні курсові зміни день за днем "додаватимуть" до наявних курсів в буквальному сенсі кількадесят копійок, акцентує Лєсовий.