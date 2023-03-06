Итоги "Яростного доната": украинцы собрали деньги на 11 беспилотных комплексов для ВСУ

Украинцы в рамках благотворительного проекта "Яростный донат" пожертвовали 11 789 100 грн, которых хватит на 11 беспилотных комплексов "Колдун" для ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

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Среди участников, которые задонатили минимум 300 грн, разыграют 24 подарка (монеты и банкноты с подписями украинских политиков и военных командиров). А человек, пожертвовавший наибольшую сумму одним платежом, гарантировано получит набор памятных монет "Государственные символы Украины" (если таких участников окажется несколько, набор разыграют среди них).

В НБУ отметили, что розыгрыш состоится 9 марта.

Кроме того, участники, задонатившие по 100 тыс. грн, получат памятную банкноту "Помним! Не простим!", которая была представлена в канун годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Напомним, что проект "Яростный донат" длился с 24 февраля по 5 марта. В частности, за первые трое суток украинцы пожертвовали более 5,4 млн гривен. Сначала планировалось собрать деньги на 10 беспилотных комплексов "Колдун".